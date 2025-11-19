به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین علامه سید احمد اقبال رضوی، روحانی سرشناس شیعه و نایب رئیس حزب «مجلس وحدت مسلمین» پاکستان، در گفت‌وگویی با ابنا، به تشریح وضعیت داخلی کشورش، به‌ویژه در خصوص تحولات اخیر در قانون اساسی و ائتلاف‌های سیاسی پرداخت. وی همچنین در بخشی از سخنان خود به جایگاه رهبری در جهان اسلام اشاره کرد.

علامه رضوی با اشاره به اینکه تمام احزاب و گروه‌های سیاسی پاکستان بر قانون اساس (تا قبل از تغییر فعلی) اجماع نظر دارند، اظهار داشت که متأسفانه همواره دیکتاتورها و ارتش بازی‌هایی را در قانون اساسی انجام می‌دهند و با تحریف آن، به دنبال تضمین حقوق و ماندگاری خود هستند.

سلب اختیار از قوه قضاییه و ایجاد «دادگاه جدید قانون اساسی»

نایب رئیس مجلس وحدت مسلمین درباره ترمیم (اصلاحیه) بیست و ششم و بیست و هفتم قانون اساسی توضیح داد که ابتدا در ترمیم بیست و ششم، اختیارات قوه قضائیه به شدت محدود و سلب شد. سپس در ترمیم بیست و هفتم، اختیار دادگاه عالی (سپریم کورت) که پیشتر اجازه اقدام رأساً (سوموتو) در مورد جرایم یا مشکلات، اعم از سیاسی یا غیرسیاسی، را داشت، کاملاً سلب و لغو شد. وی تأکید کرد که پس از این ترمیم، دادگاه عالی دیگر نمی‌تواند رأساً در هیچ موضوعی ورود کند.

علامه رضوی در ادامه افزود: این ترمیم بیست و هفتم همچنین منجر به تشکیل یک دادگاه آیینی (دادگاه قانون اساسی) در برابر دادگاه عالی شده است. در گذشته، تشریح و تفسیر قانون اساسی بر عهده دادگاه عالی بود، اما اکنون اعلام کرده‌اند که این وظیفه به دادگاه آیینی محول شده است. مشکل اصلی اینجاست که قضات این دادگاه جدید توسط نخست وزیر معین می‌شوند. اگر اپوزیسیون نسبت به مسئله‌ای قانونی اعتراض کند، دولت وی را به دادگاه آیینی ارجاع می‌دهد که قضات آن منصوب‌شده توسط خود دولت هستند.

مصونیت مادام‌العمر رئیس ارتش و «جمهوریت ارتشی»

رضوی یکی از جدی‌ترین تغییرات را اعطای مصونیت به رئیس ارتش فعلی، حافظ عاصم منیر، دانست. بر اساس این ترمیم، رئیس ارتش می‌تواند تا پایان عمر، از اختیارات کامل برخوردار باشد و هیچ قانونی بر وی اجرا نخواهد شد؛ به عبارت دیگر، وی کاملاً مصونیت دارد و آزاد است.

علاوه بر این، دوره ریاست وی برای پنج سال دیگر تمدید شده است. همچنین، در اقدامی بی‌سابقه، اکنون وی مسئولیت فرماندهی هر سه ارتش (زمینی، دریایی و فضایی/هوایی) را تحت عنوان «Chief of the Army Staff» بر عهده دارد.

نایب رئیس مجلس وحدت مسلمین با انتقاد شدید از این وضعیت، تصریح کرد: با توجه به اینکه دو حزب مهم پاکستان، حزب نواز شریف و حزب مردم (پیپلز پارتی)، اکنون در دولت هستند و توانسته‌اند این قانون را تصویب کنند، ما اکنون با دیکتاتوری روبه‌رو هستیم که ما آن را "جمهوریت ارتشی" می‌نامیم؛ این اصطلاحی سیاسی است که شبیه حکومت نظامی و همان دیکتاتوری است. وی افزود که مجلس وحدت مسلمین ضمن مخالفت با این تصویب‌نامه‌ها، تظاهرات‌هایی را علیه آن‌ها ترتیب داده است.

علامه رضوی بیان کرد که مجلس وحدت مسلمین اکنون رهبری «تحریک تحفظ آیین پاکستان» (نهضت حفظ قانون اساسی) را بر عهده دارد و تمام اپوزیسیون در این نهضت جمع شده‌اند و راجا ناصر (سناتور) رئیس اپوزیسیون شده است.

ائتلاف با عمران خان و مقابله با آمریکا و اسرائیل

علامه رضوی درباره مناسبات با عمران خان و حزب تحریک انصاف بیان داشت که روابط آنان بسیار صمیمانه و دوستانه است و حزب مجلس وحدت مسلمین پاکستان اکنون حلیف (هم‌پیمان) عمران خان محسوب می‌شود. وی تأکید کرد که آنان تلاش زیادی برای آزادی عمران خان می‌کنند، زیرا واقعاً به وی و همسرش ظلم شده است.

نایب رئیس حزب مجلس وحدت مسلمین پاکستان خبر داد که یک توافق‌نامه راهبردی میان راجا ناصر و عمران خان در پاکستان امضا شده است که شامل هفت نکته حیاتی است. وی دو نکته اصلی این توافق را چنین شرح داد: نخست، حزب تحریک انصاف و مجلس وحدت مسلمین هرگز اسرائیل را به رسمیت نخواهند شناخت، زیرا رژیم صهیونیستی یک غاصب است. دوم، هرگز پایگاه‌های نظامی پاکستان که قبلاً در اختیار آمریکایی‌ها بوده است، به آمریکا داده نخواهد شد.

علامه رضوی تأکید کرد که بر اساس این توافق، سیاست خارجی پاکستان باید کاملاً آزاد باشد و تحت نفوذ آمریکا نباشد. وی تصریح کرد: «ما هرگز بردگی آمریکا را نمی‌پذیریم» و این توافق برای امت مسلمه و پاکستان بسیار مهم است، زیرا هیچ حزب سیاسی دیگری در پاکستان نمی‌تواند چنین نکاتی را امضا کند، جز عمران خان.

آیت‌الله خامنه‌ای قلب عالم اسلام و عزت بشریت است

نایب رئیس مجلس وحدت مسلمین در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به جایگاه مقام معظم رهبری، آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، اظهار داشت که پس از امام خمینی، شخصیتی با نبوغ و اوصاف مقام معظم رهبری در دوران غیبت امام زمان شاید پیدا نشود و این یک فرصت برای ایرانیان، شیعیان و مسلمانان است. وی تأکید کرد که رهبر ایران عزت تشیع، عزت مسلمین و عزت بشریت است. علامه رضوی افزود که در طول جنگ دوازده روزه، نه فقط مسلمانان بلکه تمام جهان خوشحال شدند، چرا که ایران و رهبری در مقابل کسانی ایستادند که ضد بشریت و شیاطین هستند.

علامه رضوی خطاب به مردم ایران گفت که به داشتن چنین رهبری افتخار کنند، زیرا وی قلب عالم اسلام و نایب امام زمان است.

متن کامل گفت‌وگوی تفصیلی ابنا با نایب رئیس حزب «مجلس وحدت مسلمین» پاکستان به زودی منتشر خواهد شد.

