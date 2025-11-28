واکنش گسترده به شایعه درگذشت عمران خان در پاکستان/ تجمع هواداران عمران خان مقابل زندان ادیاله در اعتراض به شایعات

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ انتشار خبرهایی در فضای مجازی مبنی بر درگذشت عمران خان، نخست‌وزیر سابق و زندانی پاکستان، موجی از نگرانی و اعتراض در این کشور ایجاد کرد. مقامات پاکستانی با رد این خبر، از شهروندان خواستند تنها اخبار رسمی و موثق را دنبال کنند و به شایعات فضای مجازی اعتماد نکنند.

گمانه‌زنی‌ها درباره وضعیت جسمانی عمران خان پس از آن شدت گرفت که چند حساب کاربری افغان در شبکه‌های اجتماعی مدعی شدند وی در زندان ادیاله کشته شده و ارتش پاکستان پشت این ماجراست. این ادعا که توسط رسانه‌هایی چون «افغان تایمز» بازنشر شد، فضای سیاسی پاکستان را بیش از پیش ملتهب کرد.

افشاگری فواد چودری

فواد چودری، وزیر اطلاعات سابق در دولت عمران خان، در گفت‌وگویی اختصاصی با «ایندیا تودی» این ادعاها را بخشی از «جنگ اطلاعاتی تلافی‌جویانه» میان افغانستان و پاکستان دانست. وی توضیح داد که این موج شایعات پاسخی است به گزارشی که اوایل امسال در رسانه‌های پاکستانی منتشر شد و مدعی ترور رهبر طالبان، ملا هبت‌الله، بود؛ گزارشی که طالبان بارها تکذیب کرده است.

روابط پرتنش کابل و اسلام‌آباد

این تنش‌های رسانه‌ای در شرایطی شدت یافته که روابط کابل و اسلام‌آباد به‌دلیل درگیری‌های مرزی اخیر به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. هم‌زمان، برخی منابع محلی گزارش دادند مقام‌های پاکستانی طی سه ماه گذشته با وجود حکم دادگاه، اجازه ملاقات خواهران عمران خان را با وی نداده‌اند؛ اقدامی که ابهام‌ها درباره سرنوشت او را بیشتر کرده و صدها نفر از هوادارانش را به تجمع و تحصن مقابل زندان ادیاله کشانده است. تجمع‌کنندگان خواستار ارائه «مدرکی از زنده بودن» عمران خان شدند.

فواد چودری با تأکید بر اینکه عمران خان «زنده، سالم و در حال ورزش روزانه» است، دولت شهباز شریف را به «پنهان‌کاری و ترس از محبوبیت عمران خان» متهم کرد. وی مدعی شد دولت پاکستان عمداً هیچ عکس یا ویدئویی از عمران خان منتشر نمی‌کند زیرا «صدای او هم برای این دولت تهدید محسوب می‌شود». چودری افزود: «اگر همین امروز انتخابات برگزار شود، عمران خان از انتخابات قبل هم رأی بیشتری خواهد گرفت.»

