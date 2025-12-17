به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آسمان شهر المیادین در شرق سوریه امروز چهارشنبه شاهد پرواز هواپیماهای ائتلاف آمریکایی بود؛ هم‌زمان یک ستون نظامی آمریکایی به پل این شهر در روستای الحوایج رسید.

به گزارش دیده‌بان حقوق بشر سوریه، این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که منطقه با تنش امنیتی روبه‌روست و تحرکات نظامی رو به افزایش است.

به‌طور هم‌زمان، نیروهای ائتلاف آمریکایی در بادیه میدان نفتی العمر در حومه شرقی دیرالزور، با مشارکت جنگنده‌ها، رزمایش‌های نظامی با مهمات واقعی برگزار می‌کنند.

چند روز پیش نیز نیروهای ائتلاف آمریکایی در سوریه در منطقه تدمر در بادیه سوریه هدف کمین داعش قرار گرفته بودند و دولت آمریکا در پی آن وعده داده بود در پاسخ به این حمله، دامنه تحرکات خود را برای تعقیب این گروه و عناصرش گسترش دهد.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸