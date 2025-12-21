طالبان از تلاش ایران برای تقویت روابط دوجانبه استقبال کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان، در واکنش به سخنان مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، اعلام کرد که کشور افغانستان در تمامی عرصهها برای ایجاد و تقویت فضای اعتماد میان کابل پایتخت افغانستان و تهران آمادگی دارد.
فطرت تأکید کرد که تعامل سازنده و توسعه همکاریها میان دو کشور میتواند به بهبود روابط دوجانبه و حل مسائل مشترک کمک کند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که مسعود پزشکیان در جریان سفر خود به استان خراسان جنوبی گفته بود جمهوری اسلامی ایران در تلاش است روند ارتباطات و تعاملات میان کابل و تهران، بهویژه در مناطق مرزی، تسریع و تسهیل شود.
رئیسجمهور ایران همچنین بر اهمیت همکاریهای منطقهای و مدیریت مشترک مسائل مرزی میان دو کشور همسایه تأکید کرده بود.
