به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی ایران، در سفر به کابل پایتخت افغانستان با نوراحمد آغا، رئیس بانک مرکزی کشور افغانستان، دیداری داشت که درباره همکاریهای بانکی و مالی میان دو کشور برگزار کرد.
در این نشست، روند فعالیتهای مشترک میان بانکی و سازوکارهای مرتبط با مراودات مالی مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین پیشنهاد ایجاد شعبه بانکهای کشور افغانستان در منطقه آزاد مرز دوغارون به عنوان راهکاری برای تسهیل مبادلات مالی مطرح شد.
بخش دیگری از جلسه به مشکلات مرتبط با فعالیت صرافیها اختصاص داشت و مذاکراتی برای رفع مسائل صرافهای هراتی انجام شد.
این گفتوگوها با هدف تقویت همکاریهای اقتصادی و افزایش تعاملات مالی میان تهران و کابل پایتخت افغانستان صورت گرفت.
