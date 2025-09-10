به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) ـ ابنا ـ سیونهمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی روز دوشنبه، ۱۷ شهریور ۱۴۰۴، در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی در تهران آغاز شد.
این رویداد سهروزه با حضور مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، افتتاح شد و بیش از ۲۱۰ مهمان داخلی و ۸۰ شخصیت برجسته از کشورهای اسلامی در آن شرکت کردهاند.
در میان مهمانان بینالمللی، آیتالله صالحی مدرس، رئیس شورای علمای شیعه افغانستان نیز حضور داشتند.
او بهعنوان یکی از شخصیتهای برجسته مذهبی افغانستان، در این نشست بر اهمیت وحدت اسلامی و ضرورت همگرایی میان مسلمانان برای مقابله با چالشهای مشترک جهان اسلام تأکید کرد.
در این کنفرانس، علما، مفتیان اعظم، رؤسای جمهور، معاونین، رهبران احزاب اسلامی و اندیشمندان دینی از سراسر جهان گردهم آمدهاند تا در مورد موضوعاتی چون مقابله با افراطگرایی، تقویت همکاریهای فرهنگی و علمی، و راههای تحقق وحدت امت اسلامی به تبادل نظر بپردازند.
کنفرانس وحدت اسلامی همهساله همزمان با هفته وحدت در ایران برگزار میشود و یکی از مهمترین رویدادهای جهان اسلام به شمار میرود که نقش بسزایی در نزدیکی مذاهب اسلامی و گسترش تعاملات بینالمللی ایفا میکند.
