به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ معاونت اقتصادی نخستوزیر حکومت سرپرست افغانستان اعلام کرده است که جمهوری اسلامی همکاریهای خود را در زمینه تولید دارو و تجهیزات طبی با افغانستان گسترش میدهد.
این موضوع، روز چهارشنبه(۱۲ آذر) در دیدار میان عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخستوزیر حکومت سرپرست افغانستان و مهدی پیرصالحی، معاون وزارت بهداشت ایران، مطرح شده است.
معاون وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران، اخیرا به کابل سفر کرده و با مقامهای حکومت سرپرست افغانستان دیدار و گفتوگو داشته است.
مطبوعات معاونت اقتصادی نخستوزیر حکومت سرپرست افغانستان به نقل از معاون وزارت بهداشت ایران بیان کرده است که تهران آماده است همکاریهای خود را با افغانستان در بخش تولید دارو، تجهیزات طبی و همچنین افزایش صادرات آن به افغانستان در درازمدت، گسترش دهد.
از سوی دیگر، این مقام ارشد حکومت سرپرست افغانستان نیز به همکاریهای دو جانبه با جمهوری اسلامی ایران در زمینههای فوق، اطمینان داده است.
این نهاد حکومت سرپرست افغانستان تاکید ورزیده که نهادهای مربوطه آنها همکاری کامل و کار مشترک خواهند کرد.
شایان ذکر است، پس از تنشهای سیاسی میان حکومت سرپرست افغانستان و پاکستان و همچنین قطع واردات و صادرات میان این دو کشور، روند همکاریهای تجاری میان کابل – تهران افزایش یافته است.
در راستای تقویت روابط اقتصادی و تجاری، طی چند ماه اخیر چندین هیأت از جانب جمهوری اسلامی ایران به کابل و هیأتهای هم از جانب حکومت سرپرست افغانستان به ایران سفر داشتهاند.
