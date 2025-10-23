به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یکی از معضلاتی که شهروند شیعه در غرب کابل با آن مواجه هستند این است که برخی مراکز درمانی و پزشکان مربوطه، داروهای نادرست را برای بیماران تجویز و در قبال آن هزینههای گزاف دریافت میکنند.
احمد عظیمی، یکی از شیعیان غرب کابل روز پنجشنبه(۱ آبان) به خبرنگار ابنا گفت که بسیاری از خانوادهها به مراکز درمانی و پزشکان بیاعتماد هستند، زیرا بسیاری از موارد وجود داشته که پزشک تحت عناوین مختلفی از بیمار هزینه اضافه دریافت میکند و یا داروهای بیکیفیت و بیارتباط با بیماری او را تجویز کرده است.
او خاطرنشان ساخت که موارد دیگری که باعث نگرانی برای مردم شده، این است که در اکثر مراکز بهداشتی و درمانی، افراد تحت عنوان دکتر متخصص ایفای وظیفه میکند، در حالیکه چنین چیزی نیست و این امر، نه تنها به بهبودی بیماران کمک نمیکند، بلکه حال بیمار را بدتر هم میکند.
احمد عظیمی با بیان اینکه اکثر بیماران این منطقه از طبقه کم درآمد جامعه هستند، اظهار داشت که دکتران مسئولیت وجدانی و شهروندی دارند که هنگام معاینه بیمار، با نظر به مشکلات اقتصادی مردم، هزینه متناسب دریافت کنند.
از سوی دیگر، برخی دیگر از ساکنان غرب کابل شکایت دارند که تعدادی از پزشکان در مراکز درمانی این منطقه، دارای تجربه و مهارت لازم پزشکی نیستند و از این مراکز بیشتر به عنوان کارآموزی و کسب تجربه استفاده میکنند.
عبدالرازق فرهنگ در این مورد گفته که به دلیل عدم مهارت و تشخیص درست دکتر، آزمایشهای بیربط در مراکز شخصی و گران قیمت انجام میشود که سرگردانی و هزینه برای بیماران ایجاد کرده است.
او نیز با اشاره به وضعیت اقتصادی مردم تاکید کرد که خدمات درمانی و هزینههای پزشکان منصفانه نیست و از زمانیکه بیمارستانهای خصوصی فعال شده، به بهانه هزینه درمان از مردم اخاذی میشود.
شایان ذکر است، بیشتر مراکز بهداشتی در غرب کابل خصوصی هستند و تنها یک بیمارستان دولتی به نام «علی جناح» در این منطقه شیعهنشین فعال است که بیشتر امکانات آن چندی قبل به شرق کابل منتقل شد و به همین خاطر کارایی لازم را ندارد.
