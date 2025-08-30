چهار هزار خانواده شیعه در شهرستان دره صوف افغانستان به آب آشامیدنی دسترسی ندارند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع محلی در شهرستان دره صوف بالا در استان سمنگان افغانستان می‌گوید که حدود چهار هزار خانواده در این شهرستان به ابتدایی‌ترین امکانات از جمله آب آشامیدنی بهداشتی دسترسی ندارند.

عوض علی مهدوی، یکی از شهروندان شهرستان دره‌صوف بالا به خبرنگار ابنا گفت: خدمت شما عرض کنم که منطقه چهارده دره صوف که حدود چهار هزار جمعیت دارد، فعلا آب آشامیدنی بهداشتی ندارد و مردم از آب گل‌آلود استفاده می‌کنند، زیرا در نقطه تنگی‌که آب دریاچه دره صوف از آن‌جا می‌گذرد، پلی برای عبور خودرو وحود ندارد.

او در ادامه اظهار داشت: روزانه حدود ۷۰۰ الی ۸۰۰ کامیون و خودروی حامل زغال سنگ از بستر آب ورودی به دریاچه عبور می‌کنند و این امر باعث شده که ساکنان این منطقه از دسترسی به آب آشامیدنی مناسب محروم شوند.

آقای مهدوی خاطرنشان ساخت که اگر دولت و موسسه‌های خیریه توجه کنند، با شش هزار دلار می‌توان در این منطقه مشکل را حل کرد و مردم به آب آشامیدنی دسترسی خواهند داشت.

این شهروند شهرستان دره‌صوف اظهار داشت که مردم محل به دلیل خشکسالی‌ها و فقر گسترده توان پرداخت این پول را ندارند و نمی‌توانند چنین مشکلاتی را خودشان حل کنند.

عوض علی مهدوی از افراد توان‌مند و موسسات خیریه خواست که در این زمینه تدابیر لازم را اتخاذ کنند و برای رفع مشکلات خانواده‌های این منطقه شیعه‌نشین اقدام کنند.

این در حالی است که شهرستان دره‌صوف استان سمنگان افغانستان با جمعیت اکثریت شیعه و با داشتن معدن بزرگ زغال سنگ، از ارائه خدمات اولیه محروم است.

علاوه بر کمبود آب آشامیدنی، کمبود مراکز بهداشتی و آموزشی نیز در این منطقه شیعه‌نشین به شدت احساس می‌شود.

