به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ عربستان سعودی دامنه دسترسی به تنها فروشگاه عرضه‌کننده مشروبات الکلی در این کشور را گسترش داده و به برخی از خارجی‌ها اجازه خرید داده است.

هرچند هیچ اعلام رسمی درباره این تصمیم منتشر نشده، اما اطلاعاتی در این خصوص درز کرده و صف‌های خودروها و افراد در برابر فروشگاه بدون نام و نشان در محله دیپلماتیک ریاض دیده می‌شود.

این فروشگاه در ژانویه 2024 (دی 1402) افتتاح شد و در ابتدا تنها دیپلمات‌های غیرمسلمان امکان خرید داشتند. اما مقررات جدید به غیرمسلمانانی که دارای «اقامت ویژه» (Premium Residency) هستند نیز اجازه خرید می‌دهد. این نوع اقامت برای خارجی‌های دارای مهارت، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان صادر می‌شود.

عربستان از اوایل دهه 1950 میلادی (دهه 1330 شمسی) فروش مشروبات الکلی را ممنوع کرده است و فروشگاه یادشده به‌عنوان تجربه‌ای محتاطانه برای آزمایش فروش تحت نظارت شدید تلقی می‌شود.

محمد بن سلمان سیاست‌های گسترده‌ای برای جذب گردشگر، تقویت کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش وابستگی اقتصادی به نفت دنبال می‌کند. عربستان که قوانین شریعت اسلامی را اجرا می‌کند، در سال‌های اخیر سینماها را بازگشایی کرده، به زنان اجازه رانندگی داده و میزبان جشنواره‌های موسیقی بزرگ بوده است، اما فروش مشروبات الکلی همچنان برای عموم مردم ممنوع است.

این فروشگاه شبیه فروشگاه‌های بازار آزاد توصیف شده و مالکیت رسمی آن هنوز مشخص نیست. تدابیر امنیتی سختگیرانه‌ای اعمال می‌شود؛ همه بازدیدکنندگان پیش از ورود بررسی صلاحیت و بازرسی می‌شوند، ورود تلفن و دوربین ممنوع است و حتی عینک‌ها برای اطمینان از غیرهوشمند بودن کنترل می‌شوند.

خبرگزاری «آسوشیتدپرس» به نقل از مشتریان گزارش داد که قیمت‌ها بسیار بالا است. دیپلمات‌ها از مالیات خرید معاف هستند، اما دارندگان اقامت ویژه چنین معافیتی ندارند. مشتریان فروشگاه، آن را نسبتاً مجهز دانسته‌اند، هرچند برخی به محدود بودن گزینه‌های آبجو و شراب اشاره کرده‌اند.

گفتنی است اقامت ویژه در چارچوب برنامه جذب استعدادهای جهانی عربستان ایجاد شده و نیازی به کفیل سعودی ندارد. این اقامت مزایایی چون مالکیت املاک، راه‌اندازی کسب‌وکار و امکان کفالت خانواده را فراهم می‌کند، اما نیازمند سطح بالای درآمد یا سرمایه‌گذاری کلان است.

