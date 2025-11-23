ملت بحرین مقتدرتر از ماشین سرکوب باقی خواهد ماند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ حسین الدیهی، معاون دبیرکل جمعیت اسلامی الوفاق بحرین، با انتقاد تند از مقامات بحرین، تأکید کرد که عقیده سیاسی حاکم این کشور را به ساحتی باز برای سرکوب تبدیل کرده و مبارزان و معترضان را به هدف مشروع برای آزار و شکنجه بدل ساخته است.

وی افزود: رژیم بحرین در آسیب‌زدن به شهروندان افراط می‌کند و از زندانی‌ کردن چهره‌های ملی لذت می‌برد؛ به‌ویژه با ادامه بازداشت شیخ علی سلمان و دیگر بزرگان ملی طی سال‌های طولانی.

این عالم شیعه بحرینی همچنین به زندانی‌شدن دوباره ابراهیم شریف، فعال سیاسی برجسته، اشاره کرد و گفت که صرفاً به این دلیل که موضعی ملی و روشن علیه عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی داشته به زندان افتاده است.

الدیهی تأکید کرد: حکومت بحرین آشکارا در کنار رژیم صهیونیستی قرار گرفته و در آغوش دشمن افتاده است، در حالی که مردم خود را تنها به‌خاطر گفتن کلمه حق سرکوب می‌کند. وی پرسید: کدام عقیده است که با یک دست دیکتاتوری می‌سازد و با دست دیگر در را به روی دشمن می‌گشاید؟

وی افزود: این عقیده، مطالبه آزادی را تهدید می‌بیند، کرامت را جرم تلقی می‌کند و وفاداری به فلسطین را گناه می‌شمارد. اما این مسیر، مردم بحرین را تنها استوارتر می‌کند.

معاون دبیرکل جمعیت الوفاق تأکید کرد: ملت بحرین، زن و مرد، مقتدرتر از ماشین سرکوب باقی خواهد ماند و ایمان دارد که میهن بزرگ‌تر از زندان‌هاست، اصول هرگز شکست نمی‌خورند، کرامت ستاندنی است نه بخشیدنی، خیانت به فلسطین سقوطی نابخشودنی است و ظلم هرچقدر به‌درازا بکشد سرانجام پایان می‌یابد.

پایان پیام/ ۲۱۸

