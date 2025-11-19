به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد بنسلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در دیدار با دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا از طرح جدید سرمایهگذاری یک تریلیون دلاری ریاض در ایالات متحده خبر داد و گفت: «سرمایهگذاری عربستان در آمریکا را به حدود یک تریلیون دلار افزایش خواهیم داد.»
بنسلمان در این دیدار تأکید کرد که ترامپ کار بزرگی برای ایجاد صلح جهانی انجام داده است و ابراز امیدواری کرد که عربستان و آمریکا بتوانند «در سایه صلح جهانی آیندهای مشترک» بسازند.
ولیعهد سعودی همچنین از آغاز همکاریهای مشترک با آمریکا در حوزه هوش مصنوعی خبر داد.
بنسلمان درباره مناسبات منطقهای نیز گفت که ریاض تمایل دارد بخشی از توافق ابراهیم (سازش با رژیم صهیونیستی) باشد، اما تأکید کرد این موضوع منوط به «تحقق راهحل دو دولتی و تشکیل کشور مستقل فلسطین» است.
او در بخش دیگری از اظهارات خود از نقش میانجیگرانه عربستان میان تهران و واشنگتن سخن گفت و افزود: «تمام تلاش خود را برای رسیدن به توافق میان ایران و آمریکا به کار خواهیم گرفت، زیرا تهران نیز آماده امضای توافق است.»
........................................
پایان پیام/ 167
نظر شما