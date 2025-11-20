به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که قصد دارد برای پایان دادن به نزاع در سودان، با همکاری عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر و دیگر شرکای منطقه‌ای در خاورمیانه اقدام کند تا به جنایت‌ها پایان داده و ثبات را در این کشور برقرار سازد.

ترامپ این موضوع را در سخنرانی خود در «همایش سرمایه‌گذاری مشترک آمریکا و عربستان سعودی» و همچنین در یادداشتی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» مطرح کرد.

وی وضعیت سودان را «جنایات هولناک» و «خشونت‌بارترین نقطه زمین» توصیف کرد و گفت این کشور با بزرگ‌ترین بحران انسانی مواجه است و نیازمند غذا، پزشک و همه چیز دیگر است.

او توضیح داد که محمد بن سلمان ولی‌عهد سعودی از وی خواسته برای حل بحران سودان وارد عمل شود و افزود: «۳۰ دقیقه پس از درخواست او، کار بر روی پرونده سودان را آغاز کردم». ترامپ تأکید کرد: «سودان دارای تمدن و فرهنگ عظیمی است که متأسفانه رو به زوال رفته، اما با همکاری و هماهنگی کشورها، به‌ویژه کشورهای ثروتمند منطقه، می‌توان آن را اصلاح کرد». ترامپ خاطرنشان کرد که ایالات متحده با عربستان، امارات، مصر و دیگر شرکا برای برقراری ثبات و پایان دادن به نزاع در سودان همکاری خواهد کرد.

وی افزود: «حل بحران سودان در برنامه‌های اولیه من نبود، اما درخواست محمد بن سلمان باعث شد توجه مستقیم به این موضوع داشته باشم. او نقشی مهم در پایان دادن به این نزاع ایفا خواهد کرد».

در واکنش به این اظهارات، شورای انتقالی سودان در بیانیه‌ای اعلام کرد: «دولت از تلاش‌های عربستان و آمریکا برای برقراری صلح عادلانه و منصفانه در سودان استقبال می‌کند». این شورا همچنین از «توجه و تلاش‌های مستمر آنها برای توقف خونریزی در سودان» قدردانی کرد و آمادگی دولت را برای «مشارکت جدی در مسیر تحقق صلح مورد انتظار ملت سودان» اعلام نمود.

عبدالفتاح البرهان، رئیس شورای انتقالی سودان نیز در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» از ترامپ و محمد بن سلمان تشکر کرد و نوشت: «سپاسگزارم شاهزاده محمد بن سلمان، سپاسگزارم رئیس‌جمهور دونالد ترامپ».

گفتنی است بحران انسانی در سودان از آوریل ۲۰۲۳ و در پی جنگ میان ارتش و «نیروهای واکنش سریع» شدت گرفته است؛ جنگی که تاکنون به کشته شدن ده‌ها هزار نفر و آوارگی حدود ۱۳ میلیون نفر انجامیده است.

