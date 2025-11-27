به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ایران گزارش‌های اخیر درباره سپردن نقش میانجیگری بین تهران و واشنگتن به محمد بن‌سلمان را «کاملاً بی‌پایه» دانست و هدف آن را متهم‌سازی سیاسی علیه خود عنوان کرد.

منابع مطلع ایرانی به الاخبار گفتند روایت‌های مطرح‌شده از سوی برخی رسانه‌ها ــ به‌ویژه غربی‌ها ــ تلاشی برای القای این تصور است که ابتکارات دیپلماتیک متعددی جریان دارد و این ایران است که راه را می‌بندد.

به گفته این منابع، مانع اصلی گفت‌وگوها نه نبودِ میانجی، بلکه شروط حداکثری آمریکاست؛ از جمله توقف غنی‌سازی و محدودیت بر توان دفاعی ایران، که عملاً امکان آغاز یک مسیر مذاکره متوازن را از بین می‌برد.

در همین حال، یک منبع نزدیک به سفارت ایران در ریاض نیز هرگونه نقش عربستان در انتقال پیام میان تهران و واشنگتن را رد کرد و گفت نه پیش و نه پس از سفر بن‌سلمان به آمریکا، هیچ پیام سیاسی در این‌باره از سوی ریاض ارسال نشده است.

او توضیح داد آخرین پیامی که از تهران برای ولیعهد سعودی فرستاده شد ــ از سوی رئیس‌جمهور ایران و از طریق رئیس سازمان حج ــ صرفاً درباره امور زائران بوده و هیچ پیوندی با پرونده‌های سیاسی نداشته است.

به‌گفته این منبع، سکوت سعودی‌ها در قبال خبرهای منتشرشده ــ نه تأیید، نه تکذیب ــ خود نشان می‌دهد که اساساً چنین ابتکاری وجود خارجی ندارد.

