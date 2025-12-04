به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گزارش‌ها حاکی است عربستان سعودی محدودیت‌های فروش الکل برای ساکنان خارجی را بیش از پیش کاهش داده است. این تغییر تنها چند روز پس از آن اعمال شد که برای نخستین بار به اتباع خارجی غیر دیپلماتیک اجازه خرید الکل در ریاض داده شد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، ساکنان خارجی غیرمسلمان که دست‌کم ۵۰ هزار ریال سعودی در ماه درآمد دارند، اکنون می‌توانند از تنها فروشگاه عرضه مشروبات الکلی در ریاض خرید کنند. پیش از این فقط دارندگان ویزای پرمیوم امکان خرید از این فروشگاه را داشتند و این مقررات، نخستین دسترسی قانونی اتباع خارجی غیر دیپلماتیک به الکل را فراهم می‌کرد.

منابع محلی می‌گویند بر اساس سازوکار جدید، خریداران باید اطلاعات اقامت خود را به کارکنان فروشگاه ارائه کنند و حقوق ماهانه آن‌ها از طریق سامانه‌های سعودی بررسی و سپس خرید تأیید می‌شود.

برنامه اقامت پرمیوم عربستان که از سال ۲۰۱۹ آغاز شده، شرایط متعددی از جمله پرداخت یک‌باره حدود ۸۰۰ هزار ریال را شامل می‌شود. با وجود محدودیت‌های گذشته، برخی از ساکنان سال‌ها به الکل خانگی غیرقانونی یا خریدهای گران‌قیمت از بازار سیاه متکی بودند.

این اقدام بخشی از به اصطلاح اصلاحات گسترده اجتماعی و اقتصادی عربستان در چارچوب طرح موسوم به «چشم‌انداز ۲۰۳۰» به سرکردگی محمد بن‌سلمان است که با هدف تنوع‌بخشی اقتصادی، تقویت گردشگری و جذب سرمایه‌گذاری جهانی دنبال می‌شود.

