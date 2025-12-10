تأکید هیئت فقهی شیعی هند بر عدم منع شرعی در ادای احترام به سرود ملی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در ادامه مناقشه بر سر سرود ملی هند یعنی «ونده ماترم»، هیئت فقهی شیعی هند اعلام کرد که اسلام با ابراز احترام یا درود به سرزمین مادری تعارضی ندارد. مولانا یعسوب عباس، دبیرکل این هیئت، با بیان اینکه «اگر معنای ونده ماترم همین باشد، ما مخالفتی نداریم»، تأکید کرد که ترجمه صحیح و معتبر اردو از این سرود می‌تواند به مسلمانان در فهم دقیق مفاهیم آن کمک کند تا افراد بتوانند درباره خواندن یا نخواندن آن تصمیم بگیرند.

عباس با انتقاد از فتوای صادرشده توسط دارالعلوم دیوبند و توصیف آن به «اقدامی برای جلب توجه»، خواستار حل نهایی این مسئله شد و هشدار داد که دامن‌زدن مکرر به چنین مباحثی تنها به تشدید اختلافات می‌انجامد. وی میهن‌دوستی را بخشی از ایمان دانست و گفت اولویت‌دادن به دین بر منافع ملی «ذهنیتی شبیه طالبان» ایجاد می‌کند و توجه‌ها را از مسائل اساسی کشور مانند اشتغال، درمان و آموزش منحرف می‌سازد.

هم‌زمان، جمعیت علمای هند بار دیگر بر مخالفت خود با برخی مفاهیم سرود تأکید کرد. مولانا ارشد مدنی، رئیس این جمعیت، اعلام کرد مسلمانان با خواندن «ونده ماترم» توسط دیگران مخالفتی ندارند، اما بخش‌هایی از آن را مغایر با اصول توحیدی دانست. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گفت که برخی ابیات این سرود، از واژه‌هایی بهره می‌برد که با مبانی الهیاتی اسلام ناسازگار است.

