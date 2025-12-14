به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مؤذن مسجدی در شهر مظفرنگر ایالت اوتار پرادش هند، بلافاصله پس از اذان صبح روز چهارشنبه، بهطور ادعایی از سوی پلیس مورد ضربوشتم و توهین قرار گرفت؛ حادثهای که بار دیگر اتهام سوگیری ضدمسلمانان در عملکرد پلیس این ایالت را برجسته کرده است.
تصاویر دوربینهای مداربسته نشان میدهد که «وینود چودهری»، بازرس پلیس، لحظاتی پس از خروج محمد عرفان، مؤذن مسجد مدینه در محله سروَت، او را بهشدت هل داده و مورد ضرب قرار میدهد. عرفان به رسانهها گفت این مأمور بدون هیچگونه تحریک یا هشدار، اذان را «غیرقانونی» خوانده است؛ در حالی که مسجد دارای مجوز کتبی معتبر از سوی فرمانداری منطقه بوده است.
به گفته عرفان، زمانی که قصد داشته مجوز رسمی را نشان دهد، مأمور از مشاهده آن خودداری کرده و همراه با چند مأمور دیگر او را به کلانتری سیویللاینز منتقل کرده است. وی مدعی شد که در داخل کلانتری نیز مورد ضربوشتم و توهینهای اسلامهراسانه قرار گرفته و برای چند ساعت بهصورت غیرقانونی بازداشت شده است.
این مؤذن همچنین ادعا کرد که مأمور پلیس در جریان بازداشت به او گفته است: «اگر اینقدر به اذان علاقه داری، به پاکستان برو.» بهگفته منابع محلی، عرفان تنها پس از تجمع ساکنان منطقه آزاد شد.
سازمانها و رهبران مسلمانان با محکومکردن این حادثه، آن را بخشی از روند نگرانکننده هدفقراردادن مناسک دینی قانونی مسلمانان در اوتار پرادش دانستند. مسئولان جمعیت علمای هند با دیدار با فرد آسیبدیده، شکایتی رسمی به رئیس پلیس منطقه ارائه کرده و خواستار تعلیق فوری بازرس خاطی و برخورد انضباطی جدی شدند.
یک وکیل محلی نیز این اقدام را نقض صریح آزادیهای دینی مندرج در قانون اساسی هند توصیف کرد و هشدار داد که بیپاسخماندن چنین حوادثی، اعتماد اقلیتها به نهاد پلیس را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد. تاکنون پلیس واکنش رسمی به این اتهامات نشان نداده است.
