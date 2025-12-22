به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر رسانهای اسرای فلسطینی گزارش داد که اسرای زن در زندان دیمون اسرائیل در معرض نقضهای «وحشیانه» از جمله «برداشتن روسری و ضرب و شتم» قرار دارند، که بخشی از یک سری حملاتی است که در ماه دسامبر چهار بار رخ داده و منجر به زخمی شدن چندین نفر از آنها شده است.
این خبر در بیانیهای که روز دوشنبه توسط این دفتر، وابسته به حماس، منتشر شد، آمده است. در این بیانیه آمده است که این نشان دهنده تشدید خطرناک و مداوم بدرفتاری علیه اسرای زن فلسطینی در دیمون است که «نقض آشکار همه قوانین و هنجارهای بشردوستانه» است.
در این بیانیه آمده است: «اسرای زن به حیاط برده شده و به زور مجبور به نشستن روی زمین شدند، روسریهایشان برداشته شد و علاوه بر استفاده از سگ و نارنجکهای بیحسکننده، با ضرب و شتم مورد حمله قرار گرفتند.»
این بیانیه توضیح داد که «تعدادی از اسرای زن در نتیجه حملات وحشیانهای که در ماه دسامبر چهار بار متوالی انجام شد، زخمی شدند.»
دفتر رسانهای، اشغالگران اسرائیلی را کاملاً مسئول امنیت اسرای زن دانست و نسبت به خطر «ادامه این رویکرد سرکوبگرانه» هشدار داد.
این سازمان از سازمانهای حقوق بشری و بشردوستانه خواست تا برای توقف نقضهای فزاینده علیه زندانیان زن در زندان دیمون، اقدامات فوری انجام دهند.
بر اساس گزارشهای حقوق بشر فلسطین و اسرائیل، مقامات اشغالگر اسرائیل بیش از ۹۳۰۰ زندانی فلسطینی، از جمله کودکان و زنان، را در بازداشت دارند که در معرض شکنجه، گرسنگی و بیتوجهی پزشکی قرار دارند و این امر منجر به مرگ بسیاری از آنها شده است.
جنایات اشغالگران علیه زندانیان به موازات جنگ دو ساله نسلکشی که از اکتبر ۲۰۱۳ در نوار غزه آغاز شده است، افزایش یافته است. این جنگ تقریباً ۷۱۰۰۰ فلسطینی را کشته و بیش از ۱۷۱۰۰۰ نفر را زخمی کرده است که بیشتر آنها کودک و زن هستند.
................
پایان پیام
نظر شما