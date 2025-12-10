اعتصاب غذای زندانیان مسلمان در بریتانیا/هشدار نویسندۀ انگلیسی به جامعۀ اسلامی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در حالیکه سرکوب سیاسی در بریتانیا با شدت بیشتری بر فعالان ضدصهیونیستی اعمال میشود، مجموعهای از زندانیان مسلمان و همراهان آنان با اعلام اعتصاب غذا، بار دیگر توجه افکار عمومی را به ظلم سازمانیافته در نظام قضایی و امنیتی این کشور جلب کردهاند. این اعتصاب غذا که بیش از یک ماه از آغاز آن میگذرد، اکنون چندین نفر را راهی بیمارستان کرده و پزشکان نسبت به پیامدهای مرگبار آن هشدار دادهاند.
گزارشها حاکی است فعالان موسوم به «فیلتون ۲۴» و «بریز نورتون ۵» که بهدلیل اقدام مستقیم علیه زنجیره تأمین تسلیحات رژیم صهیونیستی در کارخانه «البیت سیستمز» در فیلتون و پایگاه هوایی «بریز نورتون» بازداشت شدهاند، تحت شدیدترین فشارهای قضایی و امنیتی قرار دارند. این دو منطقه در جنوبغرب انگلستان واقع شدهاند. نیروهای امنیتی بریتانیا با استفاده از سازوکارهای موسوم به «قانون مبارزه با تروریسم» امکان ارتباط، دسترسی به اسناد دادگاه و حتی آزادی موقت آنان را مسدود کردهاند.
بر اساس روایت منتشرشده، شش نفر از زندانیان از جمله «کَمْران اَحمد» در اعتراض به این رفتارهای سرکوبگرانه دست به اعتصاب غذا زدهاند و وضعیت جسمی آنان رو به وخامت است. به گفته یکی از پزشکان، ادامه این روند «مسیر مستقیم به سمت مرگ» است. فعالان حقوقی تأکید دارند که هدف این اعتصاب نه تنها اعتراض به برخورد سیاسی با آنان، بلکه اعتراض به نقش مستقیم دولت بریتانیا در حمایت لجستیکی از جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه است.
عادل تقاری، اسلامپژوه و نویسنده انگلیسی، در یادداشت خود مینویسد در میان اعتصابکنندگان سه زن مسلمان نیز حضور دارند: «قِصَّه زُهْره»، «هبه مُریسی» و «تئوتا هُخا». این زنان که حدود سه هفته است از خوردن غذا امتناع کردهاند، با جسم خود آخرین ابزار مقاومت را به خدمت گرفتهاند. «قصه زهرة» که در نوجوانی بازداشت شده بود، سال گذشته بیستمین سالگرد تولد خود را در سلول زندان و میان دیوارهای سرد و بتنپوشیده گذراند.
این نویسنده در ادامه افزود: رنج زنان مسلمان زندانی، مسئولیت اخلاقی جامعه مسلمان را بهشدت گوشزد میکند؛ مسئولیتی که ریشه در تعالیم نبوی دارد. نویسنده با اشاره به یکی از احادیث پیامبر اعظم(ص) یادآوری میکند که حرمت و لطافت زنان در آموزههای اسلامی همواره در جایگاهی ویژه قرار داشته است و بیتفاوتی نسبت به آزار آنان، ضربهای سنگین بر وجدان امت اسلامی است.
این گزارش با مرور نمونه تاریخی از واکنش «حَجّاج بن یوسف» ـ والی خونریز دوران اموی ـ یادآوری میکند که حتی چنین فردی نیز در برابر فریاد استغاثۀ زنان مسلمان ربودهشده در دریای سند به خشم آمده و نیروهای نظامی گستردهای را برای نجات آنان بسیج کرد. بر همین اساس نویسنده میپرسد چگونه ممکن است امروز صدای اعتصابکنندگان در زندانهای بریتانیا، که از شدت گرسنگی به مرز مرگ رسیدهاند، دل مسلمانان را نلرزاند؟
بهنوشته عادل تقاری، جامعه مسلمان باید پیش از هر چیز آگاهیرسانی گسترده را در دستور کار قرار دهد. او از مسلمانان میخواهد ضمن بازنشر گزارشها و ویدئوهای مرتبط، از مساجد بخواهند خطبههای نماز جمعه را به وضعیت این زندانیان اختصاص دهند و نیز نامه سرگشاده خطاب به «دیوید لَمی»، وزیر خارجه کنونی بریتانیا، را امضا کنند.
