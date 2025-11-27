به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه عبری هاآرتص گزارش داد که با وجود صدور حکم دیوان عالی اسرائیل برای بهبود شرایط تغذیه زندانیان امنیتی فلسطینی، این حکم در زندانها اجرا نشده و اسرا از گرسنگی، غذای فاسد و فقدان رسیدگی پزشکی رنج میبرند.
به نوشته این روزنامه، وکلای مدافعی که از زندانهای عوفر، مجیدو، جلبوع، غانوت، شطه و کتسیعوت بازدید کردهاند، تأیید کردهاند که میزان غذای تخصیصی به زندانیان کمتر از گذشته شده است و بسیاری از آنان دچار کاهش وزن شدید شدهاند. برخی زندانیان گفتهاند حتی «خواب غذا میبینند».
دیوان عالی اسرائیل در سپتامبر ۲۰۲۴ اعلام کرده بود که شواهدی مبنی بر نقض تعهد قانونی سازمان زندانها در تأمین حداقل شرایط زندگی انسانی از جمله غذای کافی برای زندانیان امنیتی وجود دارد.
این حکم در پی شکایت مشترک سازمانهای حقوق بشری «انجمن حقوق شهروندان اسرائیل» و «غیشا» علیه وزیر امنیت داخلی ایتمار بنگویر و مشاور حقوقی دولت گالی باهاراف میارا صادر شد.
بنگویر پس از آغاز جنگ غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ محدودیتهای گستردهای علیه تمامی زندانیان امنیتی اعم از فلسطینیان غزه، کرانه باختری و حتی شهروندان عرب اسرائیل اعمال کرد؛ از جمله قطع کامل دسترسی به فروشگاههای داخلی (کانتینها) و وسایل پختوپز شخصی.
به گزارش هاآرتص، بسیاری از اسرا از احساس دائمی گرسنگی، غذای منقضی و سبزیجات آلوده سخن گفتهاند.
یک زندانی وزن خود را از ۱۳۰ به ۶۰ کیلوگرم رسانده و برخی دیگر به زیر ۵۰ کیلوگرم کاهش یافتهاند این در حالی است که هیچ معاینه پزشکی صورت نگرفته است.
وکلای آنان خاطرنشان کردهاند که برخی از زندانیان از فرط گرسنگی «دچار توهم غذا» شدهاند.
در پاسخ، سازمان زندانهای اسرائیل مدعی شده است که تیمی حرفهای برای اجرای حکم دیوان عالی تشکیل داده و در حال «تأمین غذای مناسب با حفظ امنیت مأموران» است.
برآورد منابع فلسطینی و حقوق بشری نشان میدهد که بیش از ۱۰ هزار اسیر فلسطینی از جمله زنان و کودکان در زندانهای اسرائیل نگهداری میشوند و شرایط آنان با شکنجه، بازجوییهای خشن، گرسنگی و بیتوجهی به درمان همراه است.
چندین سازمان بینالمللی خواستار نظارت فوری بر وضعیت این زندانها شدهاند.
جنگی که از اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد، به گفته وزارت بهداشت غزه، تاکنون بیش از ۶۹ هزار فلسطینی را شهید و ۱۷۰ هزار نفر را مجروح کرده است. سازمان ملل نیز هزینه بازسازی ویرانیهای غزه را بالغ بر ۷۰ میلیارد دلار برآورد میکند.
