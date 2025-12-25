به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با ادامه درگیریهای سنگین میان روسیه و اوکراین، گزارشهایی از حضور شهروندان عراقی در خطوط نبرد حکایت دارد؛ افرادی که تحت فشار مشکلات معیشتی و با امید دریافت حقوق دلاری و تابعیت، به صفوف ارتش روسیه پیوستهاند و بیسروصدا کشور خود را ترک کردهاند، بدون آنکه تضمینی برای بازگشت زنده یا حتی انتقال پیکرشان وجود داشته باشد.
پرونده حضور عراقیها در جنگ روسیه بهدلیل درهمتنیدگی نقش گروههای مسلح، شرکتهای جذب نیرو و نبود آمار شفاف از تلفات، به موضوعی پیچیده و مبهم تبدیل شده است؛ پروندهای که با سکوت رسمی همراه بوده و پرسشهای جدی درباره سرنوشت این نیروها و شمار واقعی قربانیان برجای گذاشته است.
گروههای مسلح و شرکتهای جذب نیرو
سیف رعد کارشناس مسائل امنیتی، در گفتوگویی تلویزیونی اعلام کرد که روند جذب عراقیها برای جنگ در کنار ارتش روسیه، از طریق برخی گروههای مسلح عراقی که روابط دیرینهای با مسکو دارند، انجام میشود و در کنار آن، شرکتهایی نیز در زمینه جذب نیرو فعالیت میکنند. وی تأکید کرد که دولت عراق نقشی در این روند ندارد و از آن سودی نمیبرد.
به گفته این کارشناس، زنی روسی به نام «بالینا» مسئول اداره یک پایگاه اینترنتی است که برای جذب داوطلبان به کار گرفته میشود؛ سایتی که با وعده پرداخت حقوق و مشوقهای مالی، جوانان را به پیوستن به ارتش روسیه ترغیب میکند. وی از دولت عراق خواست این وبگاه را تحت نظارت قرار داده و مسدود کند.
تبلیغات سیاسی و حضور نیروهای مزدور خارجی
رعد همچنین به نقش برخی جریانها در فضاسازی تبلیغاتی اشاره کرد و گفت که ترویج تصاویر ولادیمیر پوتین و نسبت دادن عناوین اغراقآمیز به وی، در تحریک برخی جوانان عراقی برای داوطلب شدن مؤثر بوده است. وی افزود که نیروهای مزدور با ملیتهای مختلف، از جمله اسرائیلیها، در کنار نیروهای عرب در یک جبهه میجنگند.
بر اساس آمارهای رسمی، شمار عراقیهای حاضر در این جنگ بین ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر برآورد میشود، اما این کارشناس امنیتی با استناد به رصد میدانی، تعداد واقعی را نزدیک به ۲۰۰۰ نفر دانست. وی تأکید کرد که تلفات انسانی در میان این نیروها بالاست، اما ارتش روسیه آن را اعلام نمیکند و اغلب این داوطلبان برای نگهداشت مناطق و تثبیت مواضع، به خطوط مقدم فرستاده میشوند.
پرونده قضایی در نجف؛ محکومیت به حبس ابد
این تحولات در حالی رخ میدهد که دادگاه جنایی استان نجف، یک شهروند عراقی را به اتهام قاچاق انسان و عضویت در یک شبکه جنایتکار فراملی، به حبس ابد محکوم کرده است؛ فردی که در جذب و اعزام عراقیها برای جنگ در کنار روسیه نقش داشته است.
شورای عالی قضایی عراق نیز اعلام کرد که این فرد به همراه دیگر متهمان، در سازماندهی گروهها و اعزام افراد به کشورهای خارجی در ازای دریافت پول مشارکت داشته است؛ پروندهای که بخشی از شبکههای غیرقانونی جذب نیرو را آشکار کرد.
واکنشها و مواضع رسمی
در همین چارچوب، آلبروس کوتراشیف سفیر روسیه در عراق پیشتر گفته بود که هزاران عراقی آماده پیوستن به ارتش روسیه هستند، اگر این مسیر برای آنها باز شود. این اظهارات با واکنش نهادهای حقوق بشری عراق مواجه شد و بهعنوان تبلیغ آشکار برای جذب شهروندان عراقی به جنگ روسیه علیه اوکراین توصیف شد.
در سطحی گستردهتر، دیمیتری مدودف معاون رئیس شورای امنیت روسیه اعلام کرده است که از ابتدای سال ۲۰۲۵، بیش از ۴۰۰ هزار نیروی قراردادی به یگانهای ارتش روسیه پیوستهاند؛ آماری که بیانگر تلاش مسکو برای جبران فرسایش نیروی انسانی در جبهههای جنگ است.
