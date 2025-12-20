به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه بریتانیایی گاردین در یک تحقیق اختصاصی فاش کرد که شرکت‌هایی ثبت‌شده در بریتانیا در حال جذب صدها مزدور کلمبیایی برای جنگیدن در کنار نیروهای واکنش سریع در سودان هستند؛ نیروهایی که به ارتکاب جنایات جنگی و نسل‌کشی متهم‌اند.

این تحقیق که توسط «مارک تاونسند» انجام شده، ارتباط یک آپارتمان کوچک در شمال لندن را با شبکه‌ای بین‌المللی برای جذب مزدوران نشان می‌دهد؛ شبکه‌ای که توسط افرادی اداره می‌شود که ایالات متحده به دلیل نقششان در شعله‌ور کردن جنگ سودان، آن‌ها را تحریم کرده است. طبق گزارش، این آپارتمان یک‌خوابه در خیابان «کریتون» شمال لندن به شبکه‌ای فراملی از شرکت‌ها مرتبط است که در جذب گسترده مزدوران برای جنگ در سودان نقش دارند.

بر اساس یافته‌ها، مزدوران کلمبیایی به‌طور مستقیم در حمله به شهر الفاشر در دارفور در اواخر اکتبر ۲۰۲5 (مهر ۱۴۰۴) مشارکت داشتند؛ حمله‌ای که به کشتار هزاران نفر و اتهامات مربوط به تجاوزهای دسته‌جمعی و قتل‌های سازمان‌یافته غیرنظامیان، از جمله زنان و کودکان، منجر شد. این مزدوران همچنین در به‌کارگیری پهپادها، آموزش جنگجویان و حتی آموزش کودکان برای جنگ نقش داشتند و در سقوط الفاشر و نبردهای ایالت کردفان نقش کلیدی ایفا کردند.

شرکت اصلی این پرونده که بعدها به نام «زئوس گلوبال» شناخته شد، در شمال لندن با سرمایه‌ای اندک ثبت شده بود. اسناد رسمی نشان می‌دهد مؤسسان آن شهروندان کلمبیایی مقیم بریتانیا هستند که وزارت خزانه‌داری آمریکا هفته گذشته آن‌ها را به دلیل جذب مزدوران کلمبیایی برای نیروهای واکنش سریع تحریم کرد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد فرد محوری این شبکه، آلفارو آندرس کیخانو بیسرا، افسر بازنشسته ارتش کلمبیا و شهروند کلمبیایی-ایتالیایی مقیم امارات است. همسر او، کلودیا فیویانا اولیوروس فوررو، نیز به دلیل مالکیت و اداره یک شرکت استخدام در بوگوتا تحریم شد. همچنین، ماتئو آندرس دوکه بوترو، شهروند کلمبیایی-اسپانیایی بازنشسته، به دلیل مدیریت مالی و پرداخت حقوق مزدوران تحت تحریم قرار گرفت. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد شرکت‌های مرتبط با دوکه در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ (۱۴۰۳ و ۱۴۰۴) میلیون‌ها دلار انتقال مالی انجام داده‌اند.

در تاریخ ۸ آوریل ۲۰۲۵ (۱۹ فروردین ۱۴۰۴)، دوکه و اولیوروس شرکتی به نام ODP8 Ltd در شمال لندن تأسیس کردند که بعداً به «زئوس گلوبال» تغییر نام داد. این شرکت پس از اعلام تحریم‌های آمریکا، آدرس خود را به مرکز لندن تغییر داد و از نشانی‌های مرتبط با هتل‌های لوکس استفاده کرد که خود هتل‌ها هرگونه ارتباط با شرکت را رد کردند؛ موضوعی که پرسش‌هایی درباره شفافیت و نظارت بر شرکت‌ها در بریتانیا ایجاد کرده است.

تحقیق گاردین همچنین به گزارش سازمان «سنتری» اشاره دارد که ماه گذشته منتشر شد و مدعی است بازرگانان اماراتی نیروهای واکنش سریع را با مزدوران کلمبیایی تأمین کرده‌اند و این افراد با یک مقام بلندپایه دولتی امارات مرتبط هستند؛ ادعایی که امارات آن را قویاً رد کرده است.

کارشناسان سودان و سازمان ملل نسبت به توانایی افراد تحت تحریم برای ثبت شرکت در بریتانیا و استفاده از آن به‌عنوان پوششی برای فعالیت‌های خطرناک ابراز نگرانی کرده‌اند. آنان تأکید دارند که سهولت ثبت شرکت در بریتانیا همواره ابزاری برای معاملات تسلیحاتی و حمایت نظامی از گروه‌های ممنوعه در جهان بوده است.

دولت بریتانیا اعلام کرده اخیراً قوانین سختگیرانه‌تری برای بررسی هویت مدیران شرکت‌ها وضع کرده و تحریم‌هایی علیه رهبران نیروهای واکنش سریع اعمال کرده است. لندن همچنین خواستار توقف فوری جنایات، حفاظت از غیرنظامیان و تضمین دسترسی کمک‌های انسانی در سودان شد.

