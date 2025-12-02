به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در تازه‌ترین موج تهدیدات رژیم صهیونیستی علیه لبنان، شبکه «کان» اسرائیل گزارش داد که ارتش این رژیم در حال آماده‌سازی برای حملات گسترده به لبنان در آینده نزدیک است.

الاخبار لبنان نوشت: همزمان یک مسئول نظامی به روزنامه «یسرائیل هیوم» گفت که تنها اسرائیل قادر به خلع سلاح حماس در غزه و حزب‌الله در لبنان است و افزود: «ایال زامیر» رئیس ستاد ارتش هفته آینده به آمریکا سفر خواهد کرد تا درباره پرونده‌های غزه، لبنان و سوریه و هماهنگی اقدامات مربوط به خلع سلاح حزب‌الله گفت‌وگو کند.

این تهدیدات با تحرکات جدید آمریکا و اسرائیل در جبهه لبنان همراه شد و رسانه‌های سعودی نیز به این کارزار پیوستند. شبکه «العربیة ـ الحدث» گزارش داد که «تام باراک» فرستاده آمریکایی به عراق سفر کرده تا به دولت بغداد هشدار دهد در صورت مشارکت گروه‌های عراقی در حمایت از حزب‌الله، اسرائیل ضربه‌ای سنگین به عراق وارد خواهد کرد. این شبکه افزود: باراک به مسئولان عراقی پیام داده که تل‌آویو در آستانه عملیات نظامی علیه حزب‌الله است و این عملیات تا تحقق هدف خلع سلاح حزب‌الله ادامه خواهد داشت.

با وجود تأیید برخی منابع نزدیک به باراک درباره انتقال این پیام‌ها، منابع عراقی نزدیک به دولت این خبر را تکذیب کرده و اعلام کردند سفر او از پیش برنامه‌ریزی شده و مرتبط با روابط عراق ـ سوریه بوده است. با این حال برخی منابع دیگر احتمال دادند که فشارها بر نیروهای سیاسی شیعه و حتی آینده ریاست دولت عراق در پس این تهدیدات نهفته باشد، به‌ویژه پس از موفقیت انتخاباتی جریان‌های حامی مقاومت.

گروه‌های مقاومت عراق نیز تأکید کردند که این هشدارها بر موضع آنان تأثیر نخواهد گذاشت و در صورت آغاز درگیری جدید، دشمن و آمریکا باید تبعات آن را بپذیرند.

در داخل رژیم صهیونیستی نیز گزارش‌هایی از آماده‌باش امنیتی منتشر شد و نگرانی از واکنش حزب‌الله به ترور «هیثم الطباطبایی» فرمانده نظامی، باعث شده اسرائیل سطح فشار نظامی را افزایش دهد. رسانه‌های عبری همچنین از بازسازی توان نظامی حزب‌الله خبر دادند و هشدار دادند که ممکن است دامنه درگیری‌ها گسترش یابد.

رسانه‌های اسرائیلی بر این نکته تأکید دارند که «جنگ حتمی است، اما پرسش این است که چگونه و چه زمانی رخ خواهد داد؟». در همین حال یک دیپلمات اروپایی به وب‌سایت «واینت» گفت: «هیچ‌کس خواهان جنگ جدید نیست، اما پیشرفت ارتش لبنان در خلع سلاح حزب‌الله کافی نیست. اگر حزب‌الله بار دیگر اسرائیل را تهدید کند یا مواضعی در جنوب لبنان تصرف کند، اسرائیل حق دارد اقدام کند».

وی افزود: سیاست هوشمندانه باید شامل اقدامات دیپلماتیک و حمایت از دولت و ارتش لبنان باشد، زیرا ایران همچنان به تجهیز حزب‌الله ادامه می‌دهد.

