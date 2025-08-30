به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با آغاز روند خروج نیروهای آمریکایی از عراق، تحلیلگران امنیتی نسبت به پیامدهای این تحول هشدار دادهاند و آن را زمینهساز بازگشت احتمالی داعش با شیوههای جدید ارزیابی کردهاند.
این نگرانیها در سایه خاطره تلخ سال ۲۰۱۴ مطرح میشود؛ زمانی که خلأهای امنیتی و سیاسی به بستری برای گسترش نفوذ داعش و تسلط آن بر بخشهای وسیعی از خاک عراق تبدیل شد.
سرتیپ اعیاد الطوفان، کارشناس نظامی، در گفتوگو با «بغداد الیوم» تأکید کرد که «نگرانیها درباره بازگشت داعش کاملاً موجه است؛ چرا که این گروه همچنان دارای هستههای خفته در مناطق کوهستانی و بیابانی است و از تاکتیکهای جنگ چریکی و حملات غافلگیرانه بهره میبرد».
وی افزود: «نیروهای امنیتی عراق امروز نسبت به یک دهه پیش، از تجربه و آمادگی بیشتری برخوردارند اما تهدید همچنان پابرجاست».
با وجود افزایش توان نظامی، تحلیلگران هشدار میدهند که تهدید داعش تنها به حوزه امنیتی محدود نمیشود، بلکه فقر، بیکاری و شکافهای سیاسی میتوانند زمینهساز جذب نیرو و گسترش نفوذ این گروه باشند.
در این میان، مباحث حقوقی و قانونی نیز مطرح شده است که بر مسئولیت دولت عراق در تأمین امنیت داخلی تأکید دارند. با این حال، واقعیتهای میدانی نشان میدهد که همکاریهای اطلاعاتی و امنیتی عراق با جامعه جهانی همچنان نقش مهمی در مقابله با تروریسم ایفا میکند. کارشناسان معتقدند عراق باید میان حفظ استقلال ملی و بهرهگیری از حمایت خارجی تعادل برقرار کند.
بر اساس این تحلیلها، خروج آمریکا از عراق میتواند هم یک تهدید جدی و هم فرصتی نادر برای بازسازی راهبرد امنیتی ملی باشد، مشروط بر آنکه اراده سیاسی واحد و منابع مالی و لجستیکی کافی در اختیار نیروهای امنیتی قرار گیرد.
با وجود برآوردهایی که نشان میدهد عراق توانایی حفاظت از خود را دارد، استمرار تهدیدات امنیتی ایجاب میکند که این پرونده بهعنوان یک مسئله باز و چندوجهی در نظر گرفته شود؛ مسئلهای که نهتنها امنیت عراق، بلکه ثبات منطقه را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
آیا عراق میتواند از این لحظه تاریخی برای تقویت حاکمیت خود و ساخت یک منظومه امنیتی مستقل بهره ببرد؟ یا اینکه خروج آمریکا بار دیگر شکافهای گذشته را با چهرهای جدید بازتولید خواهد کرد؟ پرسشی بیپاسخ که آینده نزدیک روشنتر خواهد کرد.
