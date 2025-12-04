به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک مقام ارشد امنیتی عراق در بغداد به روزنامه «العربی‌الجدید» فاش کرد که دولت این کشور برنامه‌ای زمان‌بندی‌شده ــ با سقفی حداکثر سه‌ماهه ــ برای بازگرداندن تمامی عراقی‌های حاضر در اردوگاه الهول سوریه تدوین کرده است؛ اقدامی که در چارچوب تلاش‌های فزاینده بغداد برای بستن این پرونده، که نگاه امنیتی بر آن غالب است، انجام می‌شود.

این مقام توضیح داد که شورای امنیت ملی عراق و وزارت مهاجرت طی دو روز گذشته بیش از ۲۴۰ خانواده عراقی را که در این اردوگاه ساکن بودند، بازگردانده و آن‌ها را از طریق زمینی به استان نینوا منتقل کرده‌اند؛ جایی که هم‌اکنون در اردوگاه الجدعه در جنوب موصل اسکان داده می‌شوند.

اردوگاه الهول، که تنها ۱۳ کیلومتر با مرز عراق فاصله دارد، هزاران خانواده از بیش از ۲۰ ملیت را در خود جای داده است و اداره آن بر عهده نیروهای دموکراتیک سوریه(قسد) است. این اردوگاه همچنین شامل زندانی با هزاران عضو داعش است. عراقی‌ها حدود ۲۴ هزار نفر از ساکنان اردوگاه را تشکیل می‌دادند که بخشی وابسته به اعضای داعش و بخشی دیگر آوارگان جنگی بود. اما شتاب‌گیری روند بازگشت پس از سقوط حکومت بشار اسد در سال گذشته، تعداد آنان را به چند هزار نفر کاهش داده است؛ بازگشتی که در ۳۱ مرحله پیاپی طی ماه‌های گذشته انجام شده است.

به گفته مقام امنیتی، آخرین گروه بازگشته شامل حدود ۹۰۰ نفر بوده که بیشترشان زنان و کودکان هستند. او تأکید کرد که بازگشت‌کنندگان از یک روند بررسی امنیتی بسیار دقیق عبور می‌کنند و هر فردی که سابقه جنایی داشته باشد، بلافاصله به دستگاه قضایی تحویل داده می‌شود.

وی همچنین گفت که بغداد در حال وارد آوردن فشار و برقراری تماس با چندین کشور برای بازگرداندن اتباعشان است؛ زیرا وجود انسان‌ها ــ به‌ویژه کودکان ــ در چنین محیطی، زمینه‌ساز افراط‌گرایی است. بازگشت‌کنندگان پیش از بازگشت به مناطق اصلی سکونت خود (که از سال ۲۰۱۴ و حمله داعش ترک کرده بودند)، در دوره‌های بازپروری روانی و اجتماعی شرکت می‌کنند. او تأکید کرد که تاکنون هیچ مشکل امنیتی ناشی از بازگشت این افراد ثبت نشده است.

«اکرم عبد الکریم السعدی» کارشناس امنیتی و سیاسی عراق نیز می‌گوید که تسریع در بستن پرونده الهول بخشی از اهداف ائتلاف بین‌المللی ضد داعش به رهبری آمریکاست. او توضیح داد که واشنگتن خواهان بسته‌شدن زندان «الصناعة» و خود اردوگاه الهول پیش از هر اقدام برای خروج از شرق سوریه یا عراق است؛ زیرا ادامه فعالیت این دو مکان یک تهدید امنیتی محسوب می‌شود.

به گفته السعدی، سقوط حکومت بشار اسد و نگرانی از تنش‌های احتمالی میان حکومت جولانی و قسد و پیامدهای آن برای عراق، نیز از عوامل شتاب‌دهنده بازگشت عراقی‌ها بوده است. او افزود که تعداد بیشتری از عراقی‌ها در خارج از اردوگاه الهول ــ در ادلب و حومه حلب ــ حضور دارند که بازگرداندن آن‌ها نیز به هماهنگی بین‌المللی مشابه نیاز دارد.

کریم النوری معاون وزارت مهاجرت عراق نیز روز سه‌شنبه اعلام کرد که در دوره گذشته حدود ۲۰ هزار عراقی از اردوگاه الهول بازگردانده شده‌اند و تعداد باقی‌مانده کمتر از ۴ هزار نفر است. او این اردوگاه را یک کانون خطرناک توصیف کرد که گروه داعش از آن برای پرورش افکار افراطی استفاده می‌کند و بمب ساعتی برای منطقه و عراق است.

النوری افزود که بازگرداندن شهروندانی که هیچ نشانه امنیتی علیه آن‌ها وجود ندارد، اقدامی ملی و انسانی است. او تأکید کرد که برنامه‌های فکری و روانی برای مقابله با افکار افراطی با مشارکت بیش از ۱۳ سازمان بین‌المللی و نهادهای امنیتی، بهداشت و شورای امنیت ملی عراق در حال اجراست.

