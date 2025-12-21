به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ترکیه، روز شنبه در استانبول با خلیل الحیه، عضو دفتر سیاسی حماس و رئیس هیئت مذاکره‌کننده این جنبش و هیئت همراهش دیدار و تحولات توافق آتش‌بس در غزه را با آنها مورد بحث و بررسی قرار داد.

این هیئت اطلاعاتی در مورد تخلفات انجام شده توسط رژیم صهیونیستی را در اختیار رئیس سرویس اطلاعاتی ترکیه قرار داد و گام‌هایی را که می‌توان برای جلوگیری از تخلفات اسرائیل برداشت، ارزیابی کرد.

دو طرف همچنین در مورد تلاش‌های فشرده ترکیه، به عنوان کشور ضامن، برای اجرای آتش‌بس در غزه و تلاش‌های انجام شده برای ایجاد شرایط برای ورود به مرحله دوم جهت رسیدگی به مسائل معوقه، گفتگو کردند.

در این دیدار، علاوه بر بحث در مورد تلاش‌های انجام شده با همکاری کشورهای منطقه و سازمان‌های بین‌المللی برای ورود کمک‌های بیشتر، به ویژه چادر، به این بخش، توضیحاتی در مورد کمک‌های بشردوستانه‌ای که ترکیه به غزه ارائه می‌دهد، ارائه شد.

در همین راستا، حماس در بیانیه‌ای که در حساب تلگرام خود منتشر کرد، اعلام کرد که هیئت اعزامی، پایبندی مقاومت به ادامه آتش‌بس را تأیید کرده است.

بر اساس این بیانیه، هیئت همچنین وخامت اوضاع انسانی در این بخش را با شروع زمستان بررسی کرد و بر اولویت فوری آوردن چادر، کاروان و تجهیزات سنگین برای نجات مردم ما از مرگ ناشی از سرما و غرق شدن تأکید کرد.