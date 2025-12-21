  1. صفحه اصلی
نشست رئیس سازمان اطلاعات ترکیه با هیئتی از حماس درباره توافق آتش‌بس در غزه

۳۰ آذر ۱۴۰۴ - ۱۹:۰۰
رئیس سازمان اطلاعات ترکیه، در استانبول با خلیل الحیه رئیس هیئت مذاکره‌کننده حماس و هیئت همراهش دیدار و تحولات توافق آتش‌بس در غزه را مورد بحث و بررسی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ترکیه، روز شنبه در استانبول با خلیل الحیه، عضو دفتر سیاسی حماس و رئیس هیئت مذاکره‌کننده این جنبش و هیئت همراهش دیدار و تحولات توافق آتش‌بس در غزه را با آنها مورد بحث و بررسی قرار داد.

این هیئت اطلاعاتی در مورد تخلفات انجام شده توسط رژیم صهیونیستی را در اختیار رئیس سرویس اطلاعاتی ترکیه قرار داد و گام‌هایی را که می‌توان برای جلوگیری از تخلفات اسرائیل برداشت، ارزیابی کرد.

دو طرف همچنین در مورد تلاش‌های فشرده ترکیه، به عنوان کشور ضامن، برای اجرای آتش‌بس در غزه و تلاش‌های انجام شده برای ایجاد شرایط برای ورود به مرحله دوم جهت رسیدگی به مسائل معوقه، گفتگو کردند.

در این دیدار، علاوه بر بحث در مورد تلاش‌های انجام شده با همکاری کشورهای منطقه و سازمان‌های بین‌المللی برای ورود کمک‌های بیشتر، به ویژه چادر، به این بخش، توضیحاتی در مورد کمک‌های بشردوستانه‌ای که ترکیه به غزه ارائه می‌دهد، ارائه شد.

در همین راستا، حماس در بیانیه‌ای که در حساب تلگرام خود منتشر کرد، اعلام کرد که هیئت اعزامی، پایبندی مقاومت به ادامه آتش‌بس را تأیید کرده است.

بر اساس این بیانیه، هیئت همچنین وخامت اوضاع انسانی در این بخش را با شروع زمستان بررسی کرد و بر اولویت فوری آوردن چادر، کاروان و تجهیزات سنگین برای نجات مردم ما از مرگ ناشی از سرما و غرق شدن تأکید کرد.

در پایان این دیدار، دو طرف بر لزوم دستیابی به آشتی ملی فلسطین و حمایت از هدف تشکیل کشور مستقل فلسطین تأکید کردند.

شایان ذکر است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در تاریخ 29 سپتامبر، طرحی 20 ماده‌ای برای صلح و پایان جنگ در غزه اعلام کرد که شامل آزادی اسرای اسرائیلی، آتش‌بس، خلع سلاح حماس، عقب‌نشینی اسرائیل از نوار غزه، تشکیل دولت تکنوکرات و استقرار نیروی بین‌المللی برای ایجاد ثبات در منطقه بود.

در دهم اکتبر، مرحله اول توافق آتش‌بس به اجرا درآمد، در حالی که اسرائیل برخی از مفاد آن را نقض کرد و با استناد به ادامه اسارت یکی از سربازانش در غزه، انتقال به مرحله دوم را به تأخیر انداخت، هرچند گروه‌های فلسطینی همچنان در بحبوحه ویرانی‌های گسترده ناشی از حمله دو ساله اسرائیل، به جستجوی جسد او ادامه می‌دهند.

قرار بود این توافق به نسل‌کشی انجام شده توسط تل‌آویو طی دو سال از ۸ اکتبر ۲۰۲۳ که منجر به شهادت حدود ۷۱۰۰۰ فلسطینی و زخمی شدن بیش از ۱۷۱۰۰۰ نفر شد، پایان دهد، اما اسرائیل تا به امروز به نقض حقوق و محاصره این بخش ادامه می‌دهد.

