به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حوادث مربوط به یافتن پهپادهای ناشناس در خاک ترکیه ادامه دارد؛ رسانههای محلی روز شنبه از کشف یک پهپاد سقوطکرده در شمالغرب این کشور خبر دادند. این دومین حادثه از این نوع در کمتر از 24 ساعت و سومین مورد از ابتدای هفته جاری است.
بر اساس گزارش شبکههای تلویزیونی خصوصی ترکیه و روزنامه «جمهوریت»، این پهپاد که هیچگونه علامت شناسایی یا نشانهای از هویت خود نداشت، در مزرعهای خالی نزدیک شهر بالیکسیر (Balıkesir) در شمالغرب ترکیه پیدا شد؛ منطقهای که حدود سه ساعت با استانبول فاصله دارد.
در حالی که هنوز هیچ واکنش رسمی از سوی مقامات ترکیه اعلام نشده، شبکههای «هالک تیوی» و «هابرترک» گزارش دادند که این پهپاد برای بررسی و تحلیل به آنکارا منتقل شده است.
این رویداد کمتر از 24 ساعت پس از سقوط پهپاد مشابهی در منطقهای روستایی نزدیک شهر ازمیت، در فاصله حدود 30 کیلومتری از سواحل دریای سیاه رخ داد. وزارت کشور ترکیه در آن زمان اعلام کرده بود که تحقیقات آغاز شده و احتمال داده بود این پهپاد از نوع «اورلان-10» روسی، ویژه عملیات شناسایی و مراقبت باشد.
همچنین دوشنبه گذشته، پدافند هوایی ترکیه یک پهپاد «خارج از کنترل» را که از سمت دریای سیاه وارد حریم هوایی این کشور شده بود، سرنگون کرد. مقامات ترکیه توضیحی درباره منشأ پرتاب یا محل دقیق رهگیری آن ارائه نکردند. رسانههای ترکیه به نقل از ناظران گزارش دادند که عملیات سرنگونی در داخل خاک ترکیه انجام شده است.
پس از این حوادث پیدرپی، وزارت دفاع ترکیه روز پنجشنبه از اوکراین و روسیه خواست تا در شرایط افزایش تنش ناشی از جنگ سهساله میان دو طرف، «احتیاط بیشتری» به خرج دهند.
