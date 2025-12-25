مرحله دوم توافق غزه، اوایل ژانویه آغاز خواهد شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کانال ۱۳ به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی که نامش فاش نشد، گزارش داد که «استیو ویتکوف، فرستاده ویژه ایالات متحده، به اسرائیل و میانجیگران اطلاع داده است که مرحله دوم توافق غزه از اوایل ژانویه آغاز خواهد شد.»

اسرائیل در مورد توانایی نیروی بین‌المللی که قرار است در غزه مستقر شود برای خلع سلاح حماس تردید دارد و خاطرنشان می‌کند که ساختار و سازوکارهای عملیاتی این نیرو هنوز مشخص نیست. به گزارش این کانال، اسرائیل نگران است که ترامپ ممکن است برای مرحله دوم بدون خلع سلاح غزه تلاش کند.

در همین راستا، دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، اعلام کرد که یک هیئت امنیتی روز چهارشنبه جلساتی را در قاهره، پایتخت مصر، برگزار کرد که بر تلاش‌ها برای بازیابی بقایای آخرین اسیر اسرائیلی در نوار غزه متمرکز بود.

در بیانیه‌ای از دفتر نتانیاهو آمده است: «به دستور نخست وزیر، سرتیپ گال هیرش، هماهنگ‌کننده امور زندانیان و مفقودین، صبح امروز عازم قاهره شد و در آنجا با مقامات ارشد و نمایندگان کشورهای میانجیگر دیدار کرد»، اما نام افرادی که با آنها ملاقات کرده است را ذکر نکرد.

او افزود: «این جلسات بر تلاش‌ها و جزئیات عملیات برای آزادی گروهبان یکم ران گوئلی که در اواخر ربوده شده بود (اسیر شده بود) متمرکز بود.»

