رژیم صهیونیستی بدنبال ایجاد تهدید علیه ترکیه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رژیم اسرائیل به فرماندهی ارتش اطلاع داد که قصد واقعی برای بررسی ایده ایجاد یک «نیروی مداخله مشترک» با یونان و قبرس وجود دارد و دستور داد که برنامه‌ریزی اولیه برای آن آغاز شود، اما تاکنون هیچ گام اجرایی برداشته نشده است.

به گزارش وب‌سایت عبری Ynet، این امر علیرغم تکذیب رسمی گزارش‌های منتشر شده توسط یک وب‌سایت خبری یونانی در مورد قصد اسرائیل برای ایجاد چنین نیرویی، با توجه به تقویت همکاری نظامی با آتن و نیکوزیا، صورت گرفت.

این همکاری شامل رزمایش‌های مشترک هوایی، زمینی و دریایی در چارچوب یک مشارکت منطقه‌ای رو به گسترش است. بر اساس این گزارش، کار بر روی تشکیل نیروی مداخله مشترک همچنان در مراحل اولیه برنامه‌ریزی است.

ارتش اسرائیل منتظر دستورالعمل‌های مستقیم بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، و یسرائیل کاتز، وزیر دفاع، است، در حالی که رده‌های سیاسی دستور داده‌اند که با توجه به حساسیت این ایده و پیامدهای منطقه‌ای آن، در حال حاضر از مرحله برنامه‌ریزی فراتر نروند.

در این گزارش آمده است که دلیل اصلی این احتیاط این است که ماموریت احتمالی هرگونه «نیروی مداخله نظامی» مشترک اسرائیل-یونان-قبرس، در صورت تشکیل در آینده، مقابله با ترکیه در حوزه مدیترانه شرقی خواهد بود.

این رویارویی شامل «حفاظت از منافع اقتصادی و آب‌های» یونان، قبرس، اسرائیل و مصر، در مسائل مربوط به استخراج گاز و نفت، حقوق ماهیگیری و همچنین اختلافات مربوط به ادعاهای ترکیه می‌شود.

این اختلاف همچنین به پروژه خط لوله گازی که اسرائیل به دنبال گسترش آن به سمت اروپا است و آنکارا با آن مخالف است، و همچنین به اختلاف ارضی دیرینه بین یونان و ترکیه بر سر حاکمیت تعدادی از جزایر در سواحل ترکیه، گسترش می‌یابد.

به گفته این وب‌سایت عبری، هدف گسترده‌تر، ایجاد تهدید علیه ترکیه است، «با هدف مهار تلاش‌های اردوغان برای تقویت حضور نظامی در نزدیکی مرزهای اسرائیل»، که اشاره به سوریه دارد.

این گزارش نتیجه گیری کرد که اسرائیل به دنبال رویارویی نظامی مستقیم با ترکیه نیست، اما با توجه به سیاست‌های اردوغان و حمایتی که از واشنگتن دارد، تلاش می‌کند با اشاره به اتحاد آینده با رقبای منطقه‌ای آنکارا، یک موازنه بازدارنده ایجاد کند.

