آیا ممنوعیت زبان فارسی در ادارات وزارت کشور طالبان واقعیت دارد؟

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به تازگی برخی از رسانههای افغانستان از محدودیت و ممنوعیت استفاده زبان فارسی در ادارات مربوط به وزارت کشور طالبان خبر دادند.
بر اساس دستور مکتوبی که از وزارت کشور حکومت سرپرست افغانستان افشا شد، محمد سالم عبرت، رئیس عمومی تفتیش وزارت کشور دستور داده است که پس از این تمام نامههای اداری، پیشنهادات، گزارشها و دیگر اسناد رسمی به زبان پشتو تهیه شوند.
ممنوعیت استفاده از زبان فارسی در ادارات وزارت کشور افغانستان، واکنشهای زیادی را در پی داشته که بر اساس آن برخی طالبان را با زبان فارسی بیگانه دانستهاند و برخی دیگر هم انتشار چنین گزارشهایی را مغرضانه و دور از واقعیت عنوان کردهاند.
عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت کشور حکومت سرپرست افغانستان به این موضوع واکنش نشان داده و آن را رد کرده است.
سخنگوی وزارت کشور به رسانههای داخل افغانستان گفته است: در رابطه به این که سراجالدین حقانی، سرپرست وزارت کشور افغانستان امر کرده باشد که بعد از این نامهها و گزارشات این وزارت خانه به زبان پشتو باشد، این موضوع را رد میکنیم و آن را تبلیغات رسانههای مغرض میدانیم که میخواهند اتحاد ملت را از بین ببرند.
او همچنان در ادامه اظهار داشت که در نامهها و گزارشات هر دو زبان ملی (فارسی و پشتو) مراعات میشود و اکثر مکاتبات به فارسی ارایه میشود و همچنین وزیر کشور به دفتر سخنگوی این وزارت توصیه کرده که سخنرانیها و مصاحبههای خود را به زبان فارسی انجام دهد.
از سوی دیگر، نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل به این مسأله واکنش نشان داده و افزوده است که بیشتر اعضای طالبان در مدارس جهادی خارج از افغانستان به زبانهای پشتو و اردو آموزش دیدهاند، لذا زبان فارسی برایشان بیگانه است.
آقای فایق در شبکه ایکس نوشته است: هرگونه تلاش طالبان برای برتری دادن به یک زبان خاص و نادیده گرفتن سایر زبانهای ملی، نشانهای از سیاستهای سیستماتیک برای تفرقهافکنی و بیاحترامی به زبان و هویت اقوام مختلف کشور است و با روحیه وحدت و همبستگی مردم افغانستان در تضاد است.
این در حالی است که حکومت سرپرست افغانستان پس از روی کار آمدن، بسیاری از تابلوهای ادارات دولتی و حتی شهرها را که به زبان فارسی بودند، به زبان پشتو تغییر داده است.
...........
پایان پیام/
نظر شما