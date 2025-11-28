به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نمایشگاه دو روزه کتاب در محوطه ریاست اطلاعات و فرهنگ استان پروان افغانستان با حضور شماری از فرهنگیان، نویسندگان و دوستداران کتاب برگزار شد.
مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ استان پروان افغانستان بر اهمیت برگزاری چنین برنامههایی برای گسترش شعور فرهنگی و تقویت پیوند میان نسل جوان و کتاب تأکید کردند.
این نمایشگاه با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و تشویق مردم به کتابخوانی برپا شد و دهها اثر چاپی در حوزههای ادبیات، تاریخ، دین و علوم اجتماعی در آن به نمایش درآمد.
با وجود برگزاری اینگونه برنامههای فرهنگی، نگرانی جدی میان اهل فرهنگ افغانستان وجود دارد؛ زیرا از زمان روی کار آمدن حکومت سرپرست افغانستان، گزارشهای متعددی از محدودسازی زبان فارسی در دانشگاهها، رسانهها و ادارات منتشر شده است.
این نگرش تکزبانه و تکقومیتی، خطر حذف تدریجی فارسیزبانان را در پی دارد؛ مردمی که نقش مهمی در فرهنگ و تمدن این کشور داشتهاند.
از همین رو بیم آن میرود که نمایشگاههایی مانند نمایشگاه استان پروان افغانستان، صرفاً جلوهای نمادین باشند و در حالی برگزار شوند که بسترهای اصلی فرهنگی بهگونهای مدیریت میشود که بخش بزرگی از جامعه در حاشیه قرار گیرد.
