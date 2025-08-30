به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نهاد حقوق‌بشری «رواداری» در گزارشی تازه وضعیت حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را «وخیم و تبعیض‌آمیز» توصیف کرده است.

براساس این گزارش، گروه‌های قومی و مذهبی آسیب‌پذیر همچنان در عرصه‌هایی چون دسترسی عادلانه به فرصت‌های شغلی، خدمات دولتی، پروژه‌های توسعه‌ای و کمک‌های بشردوستانه با تبعیض ساختاری مواجه‌اند.

رواداری تأکید کرده است که طالبان در نیمه نخست سال جاری، در توزیع منابع و اجرای پروژه‌های ملی نه‌تنها هیچ اقدامی برای رفع تبعیض انجام نداده‌اند، بلکه به‌طور گسترده تبعیض‌های جدیدی را اعمال کرده‌اند.

این نهاد همچنین از اعمال محدودیت‌های شدید طالبان بر آزادی مذهبی خبر داده و گفته است که در شماری از استان‌ها، از جمله بدخشان، فشارها بر اقلیت‌های مذهبی افزایش یافته است.

به گفته رواداری، طالبان حتی در مواردی به اجبار اقلیت‌ها به تغییر مذهب واداشته و بر شیعیان اسماعیلی در بدخشان فشار آورده‌اند تا مذهب خود را تغییر داده و فقه حنفی بیاموزند.

طبق گزارش این نهاد، طالبان به‌صورت هدفمند اقوام هزاره، تاجیک و بیات را از ادارات دولتی حذف کرده‌اند.

این اقدام به‌ویژه در جریان «تنقیص تشکیلات اداری» در سال جاری شدت گرفته و صدها کارمند از این اقوام از مشاغل خود برکنار شده‌اند.

رواداری همچنین گفته است که طالبان با رویکردی تبعیض‌آمیز، گروه‌های قومی و مذهبی را در استان‌های بدخشان، پروان و غزنی از دریافت خدمات دولتی و کمک‌های بشردوستانه محروم کرده‌اند.

گزارش رواداری در حالی منتشر شده است که از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، این گروه به‌طور گسترده متهم به نقض حقوق بشر، از جمله حقوق زنان، دختران و اقلیت‌های قومی و مذهبی شده‌اند.

کارشناسان سازمان ملل متحد پیش‌تر برخی از این محدودیت‌ها و سرکوب‌ها را «جنایت علیه بشریت» خوانده و خواستار پاسخ‌گویی طالبان در مجامع بین‌المللی شده‌اند.

