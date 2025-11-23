آمریکا رهبر جامعۀ اسلامی دالاس را اخراج کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مروان معروف، رهبر جامعه مسلمانان دالاس که بیش از ۳۰ سال در آمریکا زندگی کرده است، پس از رد درخواست گرین کارت به دلیل کمکهای بیش از ۲۰ سال پیش خود به بنیاد خیریه Holy Land Foundation (سازمان خیریه فلسطینی-آمریکایی که هدفش حمایت از مردم فلسطین و دیگر جوامع محروم بود)، توسط ماموران اداره گمرک و مهاجرت ایالات متحده بازداشت و متعاقبا یک قاضی فدرال حکم به تبعید او به اردن صادر کرد. این تصمیم پس از بیش از دو ماه بازداشت در زندان موقت تگزاس اعلام شد.
معروف، که تبعه اردن و دارای پیشینه فلسطینی است، در دهه ۱۹۹۰ مبلغ تقریبی ۱۴ هزار دلار به بنیاد خیریه Holy Land Foundation اهدا کرده و در فعالیتهای آن داوطلبانه مشارکت داشته است. این بنیاد در سال ۲۰۰۱ توسط دولت آمریکا به عنوان سازمان تروریستی شناخته شد، هرچند کمکهای معروف پیش از این تاریخ بوده و هیچ حکم کیفری علیه او وجود ندارد.
قاضی مهاجرت درخواست معروف برای ترک داوطلبانه آمریکا را رد کرد و وکلای او اعلام کردند که او قصدی برای اعتراض به حکم ندارد و تصمیم به ترک کشور را پذیرفته است، نه به عنوان پذیرش گناه، بلکه به دلیل فشارهای غیرقابلحل سیستم مهاجرتی آمریکا.
جامعه مسلمانان محلی و کمپین عدالت برای مروان این بازداشت را «حمله هدفمند» توصیف کرده و هشدار دادهاند که این پرونده نمونهای از استفاده دولت آمریکا از قوانین مهاجرت برای محدود کردن حمایتهای بشر دوستانه و فعالیتهای حمایتگونه از فلسطین است.
وکلای معروف همچنین تأکید کردند که تبعید او میتواند «پیامدهای منفی» ایجاد کند و سایر مسلمانان را برای مشارکت قانونی در کمکهای خیریه با خطر روبهرو کند. با وجود نگرانیها از وضعیت سلامت معروف و بیماریهای قلبی، این حکم در حالی صادر شده که وی طی ۲۰ سال گذشته دارای پیسمیکر بوده است. (یک دستگاه پزشکی الکترونیکی کوچک که در بدن بیمار کاشته میشود تا ضربان قلب را تنظیم کند.)
معروف در طول زندگی خود عضو فعال جامعۀ مسلمانان آمریکا در دالاس بوده و در حمایت از جامعه محلی و فعالیتهای خیرخواهانه شناخته شده است. تصمیم اخیر دادگاه، نگرانیهای گستردهای در میان مسلمانان آمریکا ایجاد کرده است و بحثهای حقوقی بسیار پیرامون آن ادامه دارد.
