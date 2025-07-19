بازداشت روحانی مسلمان در اوهایو و اعتراضات گسترده حامیان وی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ایمن سلیمان، روحانی مسلمان مصری‌الاصل و ساکن ایالت اوهایو آمریکا، پس از مراجعه به اداره مهاجرت برای پیگیری وضعیت قانونی خود، بازداشت شد. مقامات مهاجرتی ایالات متحده مدعی‌اند که سلیمان به دلیل عضویت پیشین در نهادی مذهبی در مصر که به گفته آنان با تروریسم مرتبط است، صلاحیت ادامه دریافت پناهندگی را ندارد.

سلیمان که سابقه روزنامه‌نگاری در جریان انقلاب مصر را دارد، از سال ۲۰۱۴ به آمریکا مهاجرت کرده و در سال ۲۰۱۸ پناهندگی دریافت کرده بود. وی تا زمان بازداشت، به‌عنوان روحانی در بیمارستان کودکان سینسیناتی فعالیت می‌کرد.

بازداشت این روحانی با واکنش‌ گسترده در سطح محلی و ملی همراه شده است. در اعتراض به این اقدام، جمعی از حامیان وی در پل رابلینگ بین سینسیناتی و کووینگتون تجمع کردند. پلیس با مداخله، ۱۳ نفر از جمله دو خبرنگار را بازداشت کرد و آنان را به ایجاد اختلال در نظم عمومی و ممانعت از خدمات اضطراری متهم ساخت.

در حال حاضر، دادگاه فدرال نقل مکان سلیمان از اوهایو را ممنوع کرده و جلسه رسیدگی به درخواست وثیقه وی به‌زودی برگزار خواهد شد. وکلای او تاکید دارند که در صورت بازگشت به مصر، جان وی در خطر جدی قرار خواهد گرفت.

