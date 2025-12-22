شورای شیعیان استرالیا: حادثه سیدنی را بهانه سرکوب مسلمانان و حامیان فلسطین نکنید!

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شورای شیعیان استرالیا با صدور بیانیهای پس از حادثه تیراندازی مرگبار در شهر سیدنی (Sydney)، استرالیا، نسبت به تلاش برخی جریانها برای پیوند دادن این حادثه با اعتراضات مسالمتآمیز حامی فلسطین و همچنین تشدید برخوردهای امنیتی علیه مسلمانان هشدار داد.
متن کامل بیاینه شورای شیعیان استرالیا بدین شرح است:
یک هفته پس از حمله تروریستی تلخ در ساحل بوندی، ما یاد و خاطره قربانیانی را که جان خود را از دست دادند و کسانی را که مجروح شدند گرامی میداریم و مراتب همدردی و تسلیت خود را به خانوادهها و عزیزان آنان ابراز میکنیم.
در روزهای پس از این حادثه، نگران تلاشهایی هستیم که بدون ارائه هیچگونه شواهدی، این حمله را به اعتراضات مسالمتآمیز حامی فلسطین مرتبط میکنند. چنین ادعاهایی غیرمسئولانه و زیانبار است. تجمعات مسالمتآمیز، شکلی مشروع از مشارکت مدنی هستند و پیوند دادن آنها با اقدامات تروریستی، آزادیهای دموکراتیک را تضعیف کرده و به ناحق جوامعی را هدف انگزنی قرار میدهد که هیچ ارتباطی با خشونتهای باندای ندارند.
ما همچنین عمیقاً نگران بازداشت خشونتآمیز و پررنگ رسانهای هفت مرد مسلمان در لیورپول سیدنی هستیم؛ در حالی که مقامات اذعان کردهاند هیچ مدرکی دال بر تهدید از سوی این افراد وجود نداشته است. چنین اقداماتی میتواند اعتماد عمومی را تضعیف کرده، ترس اجتماعی را تشدید کند و کلیشههای مخرب را، بهویژه علیه مسلمانان، تقویت نماید. در همین هفته گذشته، شاهد افزایش چشمگیر موارد نفرتپراکنی ضد مسلمانان بودهایم.
در پایان، شورای شیعیان استرالیا نسبت به شتاب در تصویب قوانین یا سیاستهای جدید در پی این فاجعه هشدار میدهد؛ بهویژه زمانی که این اقدامات تأثیر واقعی در پیشگیری از حملات آینده ندارند. بهجای سیاسیکردن این تراژدی، تمرکز باید بر عوامل ملموسی همچون دسترسی به سلاح و کاستیهای احتمالی اطلاعاتی باشد.
ما از رهبران میخواهیم با خویشتنداری، مسئولیتپذیری و تعهد به وحدت، عدالت و حفاظت از آزادیهای مدنی برای همه شهروندان استرالیا عمل کنند.
