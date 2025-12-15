بیانیه شورای شیعیان استرالیا در پی حادثۀ تروریستی سیدنی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای شیعیان استرالیا (Shia Muslim Council of Australia) با صدور بیانیه‌ای، حادثه تروریستی و تیراندازی مرگبار در منطقه «بوندای بیچ» (Bondi Beach) شهر «سیدنی» در کشور استرالیا را به‌شدت محکوم کرد و با قربانیان، خانواده‌های آنان و تمامی جوامع آسیب‌دیده ابراز همدردی نمود.

در این بیانیه آمده است که این شورا از وقوع این اقدام خشونت‌بار «عمیقاً اندوهگین و متأثر» شده و این حمله را اقدامی بی‌معنا و محکوم‌شدنی دانسته است. شورای شیعیان استرالیا ضمن ابراز تسلیت صمیمانه، بر همبستگی کامل خود با جامعه بوندی و شهر سیدنی در این روزهای تلخ و اندوه‌بار تأکید کرده است.

این نهاد اسلامی همچنین از نیروهای امدادی، خدمات اورژانس و کادر درمانی که با سرعت و شجاعت به حادثه واکنش نشان دادند، قدردانی کرده و نقش آنان را در مدیریت بحران و نجات جان آسیب‌دیدگان شایسته تحسین دانسته است.

شورای شیعیان استرالیا در پایان بیانیه خود با دعوت به آرامش، وحدت و همدلی، از همه شهروندان این کشور خواسته است که نفرت و خشونت را رد کرده و برای ساختن جامعه‌ای مبتنی بر صلح، عدالت و مراقبت متقابل از یکدیگر تلاش کنند.

