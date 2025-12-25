فهم معانی قرآن، یکی از آداب تلاوت

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: قاری قرآن به هنگام قرائت قرآن از هر آیه ای باید معنایی را که شایسته آن است دریابد، زیرا قرآن کریم شامل معارف بسیاری از صفات حق تعالی، حالات پیامبران، سرگذشت باورداران و ناباوران، حالات فرشتگان، اوامر و نواهی خداوند منان، بهشت و دوزخ، پندها و حکمتها و وعدها وعیدها می باشد، و لذا قاری قرآن باید در این معنی دقیقا بیندیشد تا اسرار و دقایق و حقایق آن بر او آشکار گردد.

ابن مسعود می گوید: هر کس بخواهد که علو اولین و آخرین را به دست آورد، قرآن بخواند و در آیات آن تأمل کند.(۱) چنان که قرآن کریم می فرماید:قُلْ لَوْ کَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِکَلِمَاتِ رَبِّی لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ کَلِمَاتُ رَبِّی وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا:«بگو: اگر دریاها مرکب باشد تا کلمات پروردگارم با آن نوشته شود، آب دریاها تمام می شود و کلمات پروردگارم تمام نمی شود اگر چه به مثل همین دریاها بر آن افزوده گردد(۲) ».

امیر مؤمنان علیه‌السلام می فرماید:لو شئت لاءوقرت سبعین بعیرا من تفسیر فاتحة الکتاب :«اگر بخواهیم بار هفتاد شتر در تفسیر سوره فاتحة الکتاب می نویسم(۳) ».کسی که به هنگام خواندن و شنیدن قرآن کریم معنای آن را نفهمد و حتی از حداقل معنی و مفهوم آن محروم باشد، مشمول آیه های زیر خواهد بود: أُولَٰئِکَ الَّذِینَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَیٰ قُلُوبِهِمْ :«آنها کسانی هستند که خداوند بر دلهایشان مهر زده است(۴) ».أَفَلَا یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَیٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا:«چرا در پیرامون آیات قرآن تدبر نمی کنند؟ مگر بر دلها قفل زده شده است(۵) ».

