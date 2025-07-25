به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ماهواره مخابراتی ناهید ۲ به همت محققان صنعت فضایی ایران در سازمان فضایی و پژوهشگاه فضایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاطات و با همراهی و همکاری شبکه ای از شرکت های دانش بنیان کشور ساخته شده است.

ساخت و پرتاب این ماهواره حدود ۱۱۰ کیلوگرمی یکی از مهمترین گام‌های صنعت فضایی ایران برای ارتباطات ماهواره‌ای، ایجاد منظومه های ماهواره‌ای مخابراتی ارتفاع پایین (LEO) و ماهواره‌های مخابراتی ارتفاع بالا (GEO) است.

به نقل از سازمان فضایی، این ماهواره صبح امروز از پایگاه وستوچنی روسیه پرتاب شد و با موفقیت در مداری با ارتفاع تقریبی ۵۰۰ کیلومتری تزریق شد.

با مدارگذاری این ماهواره، فناوری‌های بومی فضایی برای ارتباطات باند Ku برای اولین بار مورد تست عملیاتی در مدار قرار می‌گیرند. همچنین سایر فناوری‌های فضایی نظیر کنترل وضعیت سه محوره، ارتباطات دوطرفه در سایر باندهای فرکانسی، مدیریت داده، توزیع توان و ... در این ماهواره تست و ارزیابی می‌شود.

