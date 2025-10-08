ایران در جمع ۱۰ کشور دارای توان کامل ساخت و پرتاب ماهواره

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حسن سالاریه؛ رئیس سازمان فضایی ایران گفت: در میان بیش از دویست کشور جهان، تنها حدود ده یا یازده کشور توان کامل ساخت و پرتاب ماهواره دارند که ایران نیز در این جمع قرار دارد. این کشورها شامل روسیه، چین، آمریکا، برخی کشورهای اروپایی و ژاپن هستند که سابقه طولانی در صنعت فضایی دارند.

وی گفت: ایران با اتکاء بر توان بومی، توسعه هم‌زمان ماهواره و پرتابگر را پیش برده است. ماهواره‌سازی در کشور عمدتاً به‌صورت تک‌سازی انجام شده است اما با آغاز پروژه منظومه ماهواره‌ای شهید سلیمانی، مفهوم تولید تعدادی وارد ادبیات فضایی ایران شده است.

رئیس سازمان فضایی ایران افزود: از نیمه دهه ۸۰ و با تعریف پروژه‌های ماهواره‌سازی در دانشگاه‌های شریف، امیرکبیر، علم و صنعت و مالک‌اشتر، موج تربیت نیروی انسانی آغاز شد. این نیروها موفق به ساخت نخستین ماهواره‌ها شدند.

حسن سالاریه اضافه کرد: نقطه عطف این مسیر، پرتاب موفق ماهواره امید در سال ۱۳۸۷ بود که اعتماد ملی به توان قرار دادن جرم در مدار را ایجاد کرد.

