عمر عملیاتی ماهواره ناهید دو سال است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ماهواره مخابراتی «ناهید ۲» توسط ماهوارهبر سایوز صبح روز جمعه از پایگاه وستوچنی روسیه به فضا پرتاب شد؛ حسن سالاریه در این باره اظهار داشت: پس از ارزیابی کامل زیرسیستمها و طراحیها ماهواره ناهید ۲ به طور کامل صحت سنجی صورت گرفت تا اینکه عملکرد زیرسیستمها مورد تأیید قرار گرفت.
رئیس سازمان فضایی ایران اظهارداشت: به طور معمول عمر ماهوارهها در ارتفاع پایین (لئو) ۵ سال و در ارتفاع بالا (ژئو) ۱۰ سال است.
سالاریه درباره پرتاب این ماهواره به فضا نیز گفت: پرتابگر خارجی روسی یکی از پرتابگرهای پر استفاده در دنیا است و بسیاری از کشورها ماهوارهایشان را از طریق این پرتابگر در هوا قرار میدهند.
وی خاطر نشان کرد: در اسفندماه سال گذشته قرارداد پرتاب این ماهواره با پرتابگر روسی منعقد شد.
