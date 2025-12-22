به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ایهاب حماده، نماینده مجلس و عضو فراکسیون «وفاداری به مقاومت»، با انتقاد از برخی نیروهای سیاسی که پیشنهاد تعویق انتخابات را می‌دهند، تأکید کرد که «حزب‌الله خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی در زمان مقرر است، زیرا به پایداری فضای مقاومت ایمان دارد».

او در مراسم یادبودی در نبعه - متن شمالی، گفت: «برخی از حامیان نیروهای سیاسی در داخل کشور، علناً پیشنهاد تعویق انتخابات پارلمانی را مطرح کرده‌اند» و معتقدند که آنها از طریق تعویق، به دنبال کسب زمان برای ایجاد تغییر در فضای مقاومت هستند، اما این فضا بیشتر به مقاومت و گزینه‌های آن وابسته می‌شود.»

حماده از نمایندگان مجلس «که به دعوت نبیه بری، رئیس مجلس، برای شرکت در جلسه مجمع عمومی پاسخ دادند، که منجر به تصویب قوانین حیاتی مربوط به همه لبنانی‌ها و نه یک گروه بر گروه دیگر شد» تشکر کرد و خاطرنشان کرد: «کسانی که فقط به منافع خود، کوچه‌های تنگ، توهمات و رویاهای خود اهمیت می‌دهند، این جلسه را در خدمت قدرت‌های خارجی تحریم کردند و در نتیجه از بقیه اجزای سیاسی لبنان منزوی شدند.»

حماده تأکید کرد که «تمام هیاهوی رسانه‌ای و وحشت‌آفرینی‌های سیاسی که می‌شنوید، با مقاومت و محیط آن که روزانه پایبندی خود را به گزینه پایداری در برابر تجاوز ثابت کرده و همچنان ثابت می‌کند، کارساز نخواهد بود.» او تأکید کرد که «مقاومت قوی و توانمند است و آنچه این را تأیید می‌کند، حمله جهانی به آن و رفت و آمد هیئت‌های بین‌المللی است. اگر مقاومت توانمند و قوی وجود ندارد که سدی نفوذناپذیر در برابر هرگونه تلاش برای اشغال و تجاوز علیه لبنان و مردم آن ایجاد کند، این همه علاقه کشورها به لبنان برای چیست؟»

