به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش رژیم صهیونیستی امروز دوشنبه مدعی شد که دو عضو حزب‌الله لبنان را که در حال بازسازی زیرساخت‌های نظامی این حزب در جنوب لبنان بودند، ترور کرده است.

ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای اعلام کرد: «دیروز دو عضو حزب‌الله در منطقه یاطر جنوب لبنان هدف قرار گرفتند. در جریان این حملات، یکی از نیروهای حزب‌الله که قصد بازسازی زیرساخت‌های نظامی در منطقه را داشت، کشته شد و فعالیت‌های او نقض توافقات میان اسرائیل و لبنان محسوب می‌شد.»

ارتش همچنین افزود: «در طول هفته گذشته، نیروهای تیپ 91، چهار عضو حزب‌الله را در جنوب لبنان از بین برده‌اند» و تأکید کرد که به اقدامات خود برای «رفع هرگونه تهدید علیه اسرائیل» ادامه خواهد داد.

از سوی دیگر، وزارت بهداشت لبنان دیروز یکشنبه اعلام کرد در دو حمله هوایی اسرائیل به شهر یاطر در جنوب لبنان، یک نفر شهید و یک نفر دیگر زخمی شده است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، نخستین حمله یک خودروی سواری را در یاطر از توابع بنت جبیل هدف قرار داد که منجر به آتش‌سوزی آن شد. حدود 15 دقیقه بعد، یک پهپاد اسرائیلی حمله دیگری را علیه یک موتورسیکلت در همان شهر انجام داد که باعث سوختن آن شد.

گفتنی است اسرائیل با وجود آتش‌بس نوامبر ۲۰۲۴ (آبان ۱۴۰۳)، به حملات منظم خود به لبنان ادامه داده و معمولا می‌گوید که زیرساخت‌ها یا عوامل حزب‌الله را هدف قرار می‌دهد. همچنین نظامیان خود را در پنج منطقه جنوبی لبنان، حفظ کرده است.

این حملات در حالی انجام می‌شود که جنوب لبنان طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر شاهد افزایش حملات هوایی، پهپادی و توپخانه‌ای اسرائیل بوده و با وجود توافق آتش‌بس اعلام‌شده، موارد نقض آن به‌صورت مستمر ادامه دارد.

تحولات میدانی اخیر، نگرانی‌ها درباره گسترش دامنه درگیری‌ها و احتمال ورود منطقه به مرحله‌ای تازه از تنش و بی‌ثباتی را افزایش داده است.

