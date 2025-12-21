به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان، در مراسم بزرگداشت شهید مجاهد «علی الهادی غسان حجازی» معروف به «ابو علی» در شهرک «طیردبا» و با حضور خانواده‌های شهدا و جمعی از شخصیت‌های دینی و اجتماعی، هشدار داد که ورود لبنان به مسیر مذاکرات با رژیم صهیونیستی تحت ریاست یک غیرنظامی، این روند را در معرض خطرات و پیامدهای جدی و نگران‌کننده قرار داده است.

«علی فیّاض» اشاره کرد که مواضع اخیر آمریکا و اسرائیل پس از نشست اخیر در «ناقوره»، درباره همکاری اقتصادی و نظامی میان لبنان و دشمن صهیونیستی و همچنین پیشبرد ابتکارات اقتصادی مطرح شده است. وی افزود: این روند به‌طور همزمان مسیر امنیتی و سیاسی را به هم گره می‌زند و به شکل یکپارچه پیش می‌برد.

فیّاض تأکید کرد که تبدیل کمیته «مکانیزم» به چارچوبی برای بررسی مسائل اقتصادی و سیاسی، انحرافی خطرناک از قطعنامه بین‌المللی 1701 و بیانیه آتش‌بس صادره در 27 نوامبر 2024 (7 آذر 1403) محسوب می‌شود. او این روند را کشاندن لبنان به سراشیبی خطرناک با نتایج فاجعه‌بار دانست که چارچوب مذاکرات را در مسیر شروط و مطالبات اسرائیل قرار می‌دهد و خروج از آن دشوار خواهد بود.

وی هشدار داد که حزب‌الله بار دیگر تأکید می‌کند لبنان نباید در کمیته مکانیزم از موضوعات اصلی همچون عقب‌نشینی اسرائیل از مناطق اشغالی، توقف اقدامات خصمانه و آزادی اسیران لبنانی فراتر رفته و وارد مباحث اقتصادی یا سیاسی شود.

فیّاض همچنین بر ضرورت بازگشت بدون شرط اهالی جنوب لبنان به روستاهای مرزی، حاکمیت کامل دولت بر سراسر خاک لبنان، استقرار ارتش در همه مناطق به‌ویژه مناطق مرزی و حق لبنان در دفاع از خود و برخورداری از ابزارهای لازم برای اعمال این حق تأکید کرد و آن را اصول ثابت و غیرقابل عقب‌نشینی دانست.

او در پایان سخنانش خاطرنشان کرد که پذیرش مذاکرات در شرایطی که اسرائیل روزانه به ترور و حملات هوایی علیه مردم لبنان ادامه می‌دهد و معیشت آنان را نابود می‌کند، نقطه ضعف مرگبار در موضع مذاکراتی لبنان است و نشان‌دهنده بزرگی امتیازات رایگان به دشمن می‌باشد.

