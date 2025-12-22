به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پلیس استرالیا اعلام کرد دو مرد متهم به تیراندازی خونین هفته گذشته در ساحل بوندی، پیش از حمله، در مناطق روستایی ایالت نیو ساوت ولز آموزش دیده بودند. این موضوع در اسناد قضایی ذکر شده است.

در همین حال، «آنتونی آلبانیزی» نخست‌وزیر استرالیا وعده داد قوانین سخت‌گیرانه‌تری علیه سخنان نفرت‌انگیز و افراط‌گرایی وضع کند.

مقام‌های استرالیایی اعلام کردند: «نوید اکرم» و پدرش «ساجد» در جریان یک مراسم یهودی در ساحل بوندی به سوی شرکت‌کنندگان تیراندازی کردند. حادثه‌ای که به کشته شدن ۱۵ نفر و زخمی شدن ده‌ها تن انجامید. پلیس در جریان حمله، ساجد اکرم ۵۰ ساله را از پای درآورد و نوید ۲۴ ساله نیز زخمی شد. پلیس اعلام کرد نوید اکرم پس از درمان در بیمارستان به زندان منتقل شده است.

اسناد پلیس نشان می‌دهد این دو نفر پیش‌تر در مناطق روستایی نیو ساوت ولز با سلاح‌های گرم تمرین کرده و تصاویر منتشرشده نشان می‌دهد آنان با تفنگ تیراندازی کرده و با شیوه‌ای «تاکتیکی» حرکت می‌کردند.

پلیس همچنین گزارش داد که این دو مرد پیش از حمله، ویدئویی ضبط کرده‌اند که در آن علیه «صهیونیست‌ها» سخن گفته‌اند. در این ویدئو که در تلفن همراه یکی از آنان یافت شد، دو متهم در برابر پرچم گروه تروریستی داعش نشسته‌اند، آیاتی از قرآن کریم تلاوت می‌کنند و سپس درباره «انگیزه‌هایشان برای حمله بوندی» توضیح می‌دهند.

اسناد همچنین نشان می‌دهد ساجد و نوید اکرم چند روز پیش از حمله، برای شناسایی به ساحل بوندی سفر کرده‌اند.

نوید اکرم که ۲۴ سال دارد، در بیمارستان تحت مراقبت پلیس بود و اکنون با اتهاماتی از جمله «تروریسم» و «ارتکاب ۱۵ فقره قتل» روبه‌رو است.

نخست‌وزیر استرالیا تأکید کرد: «ما اجازه نخواهیم داد تروریست‌هایی که از داعش الهام می‌گیرند پیروز شوند. اجازه نخواهیم داد جامعه ما را تقسیم کنند و با هم از این بحران عبور خواهیم کرد.»

او افزود: «به‌عنوان نخست‌وزیر، مسئولیت سنگینی بابت این فاجعه که در دوران من رخ داد احساس می‌کنم و بابت آنچه جامعه یهودی و کل کشور تجربه کرده‌اند، متأسفم. دولت هر روز برای حفاظت از یهودیان استرالیایی تلاش خواهد کرد تا آنان بتوانند با افتخار به هویت خود، آزادانه مناسک دینی‌شان را انجام دهند، فرزندانشان را آموزش دهند و در جامعه استرالیا به‌طور کامل مشارکت داشته باشند.»

