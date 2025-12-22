به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شهرک‌نشینان صبح امروز دوشنبه، تحت حمایت نیروهای اشغالگر اسرائیلی، به محوطه مسجد الاقصی یورش بردند.

منابع محلی گزارش دادند که ده‌ها شهرک‌نشین به مسجد یورش برده و آیین‌های تحریک‌آمیز تلمودی را نیز تحت حمایت نیروهای اشغالگر انجام دادند.

آنها همچنین در هشتمین و آخرین روز از تعطیلات یهودی حنوکا، آنچه را که به عنوان "سجده حماسی" شناخته می‌شود، در حیاط‌های آن انجام دادند.

شایان ذکر است که هزاران شهرک‌نشین در هشت روز گذشته، پس از فراخوان گروه‌های شهرک‌نشین برای تشدید تهاجم به مسجد و برگزاری راهپیمایی‌های تحریک‌آمیز در شهر قدیمی اورشلیم، به محوطه مسجد الاقصی یورش برده‌اند.

