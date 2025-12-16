به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک نوجوان فلسطینی شامگاه دوشنبه بر اثر شلیک مستقیم گلوله سربازان ارتش رژیم صهیونیستی در جریان یورش به شهرک تقوع در شرق بیت‌لحم واقع در جنوب کرانه باختری اشغالی به شهادت رسید. همزمان، یک پیرمرد فلسطینی نیز در حمله وحشیانه شهرک‌نشینان صهیونیست در جنوب کرانه باختری زخمی شد.

بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی فلسطین «وفا»، «تیسیر ابو مفرح» رئیس شورای شهر تقوع تأیید کرد که «عمار یاسر صباح» نوجوان ۱۷ ساله فلسطینی پس از اصابت گلوله به سینه‌اش به شهادت رسید.

وی توضیح داد که نیروهای اسرائیلی در مرکز شهرک مستقر شده و به‌طور بی‌هدف تیراندازی کردند که منجر به زخمی شدن این نوجوان شد. او ابتدا به درمانگاه محلی و سپس به بیمارستان منتقل شد اما به دلیل شدت جراحات جان باخت.

در حادثه‌ای جداگانه، جمعیت هلال‌احمر فلسطین اعلام کرد که یک پیرمرد فلسطینی در منطقه «مسافر یطا» در جنوب الخلیل بر اثر ضرب و جرح توسط شهرک‌نشینان زخمی و به بیمارستان منتقل شد.

فعال فلسطینی «اسامه مخامره» گفت: شهرک‌نشینان به «سعید العمور» ۶۱ ساله از روستای «خِرْبَة الرُکَیز» حمله کرده و اموال اطراف خانه‌اش را تخریب کردند. سپس ارتش اسرائیل او را بازداشت کرد اما بعداً آزاد و به بیمارستان یطا منتقل شد.

وی یادآور شد که العمور پیش‌تر بارها هدف حملات قرار گرفته بود؛ از جمله فروردین امسال که با گلوله شهرک‌نشینان زخمی و یکی از پاهایش قطع شد.

با شهادت این نوجوان، شمار شهدای فلسطینی در کرانه باختری و قدس از زمان شدت گرفتن حملات ارتش و شهرک‌نشینان همزمان با جنگ علیه غزه، به ۱۰۹۶ نفر رسیده است. همچنین حدود ۱۱ هزار نفر زخمی و بیش از ۲۱ هزار نفر بازداشت شده‌اند.

در همین ارتباط، «هیئت مقاومت در برابر دیوار و شهرک‌سازی» اعلام کرد که شهرک‌نشینان و ارتش رژیم صهیونیستی تاکنون حدود ۴۸ هزار و ۷۲۸ درخت فلسطینی را نابود کرده‌اند که ۳۷ هزار و ۲۳۷ اصله آن درختان زیتون بوده است.

پایان پیام/ 167