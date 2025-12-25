خودرویی با بنر »حنوکا مبارک« در ملبورن به آتش کشیده شد + عکس

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پلیس استرالیا در حال بررسی یک «آتشسوزی مشکوک» پس از آتش گرفتن خودرویی با بنری از عید حنوکا در ملبورن است.
طبق تصاویری که توسط ABC News منتشر شد، این ماشین خالی که جلوی خانهای پارک شده بود، تابلویی روی سقف خود داشت که روی آن نوشته شده بود: «حنوکا مبارک».
پلیس ویکتوریا در بیانیهای اعلام کرد که این «آتشسوزی مشکوک» در ساعات اولیه صبح پنجشنبه در حومه ملبورن، سنت کیلدا شرقی، رخ داده است و افزود که یک خانه در نزدیکی آن به عنوان اقدامی احتیاطی تخلیه شده است.
پلیس اعلام کرد که «محققان شخصی را شناسایی کردهاند که ممکن است بتواند در تحقیقات به آنها کمک کند و در حال حاضر تحت تعقیب است.»
مقامات استرالیایی پس از تیراندازی اخیر در جشن حنوکا در ساحل بوندی سیدنی که منجر به کشته شدن ۱۵ نفر شد، قوانین و مجازات های مربوط بهخ جرائم ناشی از نفرت را تشدید کرده اند.
خاخام افی بلاک از کنیسه خباد در سنت کیلدا گفت که حادثه آتش زدن خودرو به وضوح در دسته آنچه او «حملات یهودستیزانه» خواند قرار میگیرد.
او افزود: «خدا را شکر میکنیم که کسی آسیب ندید... اما آنچه اتفاق میافتد تشدید مداوم این وقایع با تکرار آنهاست.» او توضیح داد که «اعضای جامعه یهودیان در سنت کیلدا و ملبورن در خانهها و کشور خود احساس امنیت نمیکنند.»
