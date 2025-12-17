به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی گزارش دادند که نیروهای ویژه اسرائیل سحرگاه امروز به محله شرقی شهر جنین حمله کردند و سپس نیروهای کمکی نظامی از سمت ایست بازرسی جلامه آنها را دنبال کردند.
این منابع افزودند که این نیروها به خانهای در این محله حمله کرده و آن را به پادگان نظامی تبدیل کردند و همچنین خانه دیگری را محاصره کردند و یک کمپین بازداشت گسترده در میان شهروندان انجام دادند که طی آن آنها را تحت تحقیقات میدانی قرار دادند.
جمعیت هلال احمر فلسطین گزارش داد که دو شهروند صبح چهارشنبه در نتیجه ضرب و شتم توسط سربازان اشغالگر در محله شرقی جنین زخمی شدند و برای درمان به بیمارستان منتقل شدند.
پس از این حمله، اداره آموزش و پرورش جنین اعلام کرد که به منظور حفظ امنیت دانشآموزان، کلاسهای درس در مدارس دولتی و خصوصی و مهدکودکها در روز چهارشنبه تعطیل است.
به گفته منابع محلی، در همین راستا، شهرکنشینان دو وسیله نقلیه فلسطینی را به آتش کشیدند و شعارهای نژادپرستانه به زبان عبری بر روی دیوارهای خانههای شهروندان در شهر عین یبرود، در شمال شرقی رامالله، نوشتند.
شاهدان عینی گفتند که دو وسیله نقلیه به طور کامل در اثر آتش سوزی نابود شدند، در حالی که شعارهای نژادپرستانه بر روی خانههای فلسطینیان در این شهر دیده میشد.
در تحولی دیگر، به گفته منابع محلی، نیروهای اشغالگر اسرائیلی سحرگاه چهارشنبه تعدادی از شهروندان شهر عناته، واقع در شمال شرقی قدس اشغالی، را بازداشت کردند.
این منابع افزودند که نیروهای اشغالگر به تعدادی از خانههای شهروندان در این شهر حمله کرده و وسایل آنها را دستکاری کردهاند، اما تاکنون هویت بازداشتشدگان را فاش نکردهاند.
از زمان آغاز جنگ ویرانگر علیه غزه، ارتش اشغالگر اسرائیل و شهرکنشینان حملات خود را علیه فلسطینیان و اموال آنها تشدید کردهاند و ۱۰۹۷ فلسطینی را در کرانه باختری کشته و حدود ۱۱۰۰۰ نفر دیگر را زخمی کردهاند، علاوه بر این بیش از ۲۱۰۰۰ نفر را نیز دستگیر کردهاند.
در ۱۰ اکتبر، آتشبس بین اسرائیل و حماس به اجرا درآمد، که قرار بود به نسلکشی دو ساله تلآویو با حمایت آمریکا، که از ۸ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد و منجر به شهادت بیش از ۷۰ هزار فلسطینی و زخمی شدن بیش از ۱۷۱ هزار نفر شد، پایان دهد.
