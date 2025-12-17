این منابع افزودند که این نیروها به خانه‌ای در این محله حمله کرده و آن را به پادگان نظامی تبدیل کردند و همچنین خانه دیگری را محاصره کردند و یک کمپین بازداشت گسترده در میان شهروندان انجام دادند که طی آن آنها را تحت تحقیقات میدانی قرار دادند.

جمعیت هلال احمر فلسطین گزارش داد که دو شهروند صبح چهارشنبه در نتیجه ضرب و شتم توسط سربازان اشغالگر در محله شرقی جنین زخمی شدند و برای درمان به بیمارستان منتقل شدند.

پس از این حمله، اداره آموزش و پرورش جنین اعلام کرد که به منظور حفظ امنیت دانش‌آموزان، کلاس‌های درس در مدارس دولتی و خصوصی و مهدکودک‌ها در روز چهارشنبه تعطیل است.

به گفته منابع محلی، در همین راستا، شهرک‌نشینان دو وسیله نقلیه فلسطینی را به آتش کشیدند و شعارهای نژادپرستانه به زبان عبری بر روی دیوارهای خانه‌های شهروندان در شهر عین یبرود، در شمال شرقی رام‌الله، نوشتند.