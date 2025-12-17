به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پایگاه عبری «وای‌نت» در گزارشی به بررسی وضعیت شهرها و شهرک‌های شمالی فلسطین اشغالی پس از گذشت یک سال از آتش‌بس با لبنان پرداخته و تأکید کرده که شرایط زندگی در این مناطق همچنان دشوار است و میزان نارضایتی ساکنان به‌طور مستمر افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، حدود یک‌سوم ساکنان شهر کریات شمونه هنوز به شهر بازنگشته‌اند و کسانی هم که بازگشته‌اند با رکود شدید اقتصادی و تجاری روبه‌رو هستند.

در این گزارش آمده است که بیش از یک سال پس از پایان جنگ، صبر ساکنان کریات شمونه، لبریز شده است. از میان ۲۶ هزار نفری که پیش از عملیات طوفان الاقصی در شهر زندگی می‌کردند، تنها حدود ۱۰ هزار نفر در مناطقی که به آن‌ها کوچ داده شده بودند باقی مانده‌اند و بازگشت‌کنندگان نیز در شرایطی بسیار سخت زندگی می‌کنند؛ آن هم در حالی که خشم عمومی نسبت به عمل نکردن دولت به وعده‌هایش رو به افزایش است.

اعتراضات خیابانی و بستن جاده‌ها در کریات شمونه

وای‌نت از برگزاری اعتراض‌هایی در این شهر نزدیک مرز لبنان خبر می‌دهد که با آتش زدن لاستیک‌ها و بستن جاده‌ها همراه بوده است. یکی از فعالان این اعتراضات گفته است: اگر اوضاع به همین شکل ادامه پیدا کند، کسی باقی نخواهد ماند. ما را به شهری ویران بازگرداندند و بعد رهایمان کردند تا خودمان با سرنوشت‌مان کنار بیاییم.

صدها نفر از ساکنان کریات شمونه در تجمع اعتراضی در ورودی این شهر شرکت کردند و در مسیر حرکت به سمت قدس اشغالی شعار سر دادند و خواستار مداخله فوری دولت اسرائیل برای نجات این منطقه آسیب‌دیده شدند. معترضان حتی اجازه حضور شهردار و اعضای شورای شهر در این تجمع را ندادند.

تومر، یکی از ساکنان کریات شمونه به وای‌نت گفت: ما فرسوده شده‌ایم. از این‌که همیشه شهروند درجه‌دو باشیم خسته‌ایم. همه رنج‌هایی را که این شهر متحمل شده فراموش کرده‌اند؛ آتش‌سوزی‌ها، موشک‌ها و ناامنی‌ها. حالا هم از ما می‌خواهند مالیات املاک و سایر مالیات‌ها را مثل قبل پرداخت کنیم. اگر اقدام عملی نباشد، مردم برنمی‌گردند. ۸ هزار نفر تاکنون رفته‌اند و این ضربه مستقیمی به تجارت و زندگی شهری است؛ حتی تیم فوتبال هم دیگر اینجا نیست.

رکود اقتصادی و تعطیلی گسترده کسب‌وکارها

به نوشته وای‌نت، شهر کریات شمونه در ساعت شش عصر عملاً تعطیل می‌شود و فضای ترس و فشار روانی دائمی بر ساکنان حاکم است؛ مردمی که دائماً نگران بازگشت جنگ و وقوع یک فاجعه دیگر هستند. صدای بالگردها و انفجارها در طول روز شنیده می‌شود. یکی از ساکنان کریات شمونه می‌گوید: ما در وضعیت بی‌قطعیتی کامل زندگی می‌کنیم. همه از تخلیه دوباره می‌ترسند و کسی نمی‌داند موج بعدی درگیری چه زمانی آغاز می‌شود. هیچ‌کس توان روانی تحمل این شرایط را ندارد.

گزارش می‌افزاید که شهر کریات شمونه در سکوتی مرگبار فرو رفته است؛ برخی مغازه‌های این شهر به‌طور کامل تعطیل شده‌اند و باقی نیز با حداقل ظرفیت و درآمد ناچیز فعالیت می‌کنند. عدم پرداخت غرامت‌های دولتی مشکلات جدی برای ساکنان ایجاد کرده و یکی از شهرک‌نشینان در اعتراض، خود را به یکی از دفاتر اداره مالیات زنجیر کرده و گفته است که دولتی که ما را به شهری ویران بازگرداند، ما را تنها گذاشته است.

هشدار به موج جدید کوچ از کریات شمونه

خشم صاحبان کسب‌وکارهای تعطیل‌شده نیز رو به افزایش است. یکی از آن‌ها می‌گوید: غیرقابل‌قبول است که شهرک‌های جنوبی پس از جنگ رونق بگیرند اما اینجا موج مهاجرت ادامه داشته باشد. ما همان حقوق و شرایطی را می‌خواهیم که ساکنان مرکز کشور دارند. اگر تغییرات اساسی رخ ندهد، نیمه سال آینده شاهد موج بزرگ دیگری از کوچ خواهیم بود و آن وقت اینجا به بزرگ‌ترین گورستان اسرائیل تبدیل می‌شود.

ساکنان کریات شمونه، وعده‌های مکرر درباره سرمایه‌گذاری‌های کلان دولتی برای بازسازی زیرساخت‌ها و بهبود آموزش را به سخره می‌گیرند و آن را تلاشی برای پنهان کردن فروپاشی کسب‌وکارهای محلی و ناتوانی منطقه در بازسازی واقعی می‌دانند؛ منطقه‌ای که به‌دلیل دوری از مرکز زندگی اسرائیل در تل‌آویو، با مشکلات ساختاری عمیقی مواجه است.

این گزارش با سخنان صاحب مغازه‌ای در کریات شمونه که تصمیم به تعطیلی محل کسب خود و مهاجرت با فرزندانش گرفته، پایان می‌یابد: هرکس اینجا بماند دیوانه است. ماندن هیچ فایده‌ای ندارد. دارم اجناس را حراج می‌کنم؛ برای من همه‌چیز تمام شده است.

