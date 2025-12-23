  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار اروپا

هشدار درباره عملیات تروریستی داعش در ترکیه

۲ دی ۱۴۰۴ - ۱۲:۱۲
کد مطلب: 1765203
هشدار درباره عملیات تروریستی داعش در ترکیه

یگان ژاندارمری ترکیه درباره برنامه ریزی گروهک تروریستی داعش برای اجرای عملیات در آستانه سال نو میلادی در این کشور هشدار داد.

 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ  فرماندهی ژاندارمری ترکیه با انتشار اطلاعیه‌ای درباره احتمال عملیات خرابکاری گروهک تروریستی داعش در آستانه سال نو میلادی در مناطق شلوغ این کشور، به ویژه در آنکارا و استانبول هشدار داد.

در این اطلاعیه آمده، گزارش‌های اطلاعاتی نشان می‌دهد این سازمان تروریستی در حال برنامه‌ریزی حملات همزمان با خودروهای بمب‌گذاری شده در مناطق پرجمعیت در چند روز آینده است.

در این اطلاعیه تأکید شده مکان‌های شلوغ مانند مراکز خرید و بازارهای عمومی به ویژه اهداف احتمالی هستند و درخواست شده تا اقدامات امنیتی به بالاترین سطح افزایش یابد.

در بخش دیگری از این اطلاعیه روش‌های حمله بالقوه داعش به شکل حمله مسلحانه و یا انتحاری، حمله پهپادی، حمله با خودروی بمب‌گذاری شده و یا حمله با خودرو به سمت جمعیت اعلام شده است.

............
پایان پیام/ ۲۱۸
 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha