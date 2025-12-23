هشدار درباره عملیات تروریستی داعش در ترکیه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فرماندهی ژاندارمری ترکیه با انتشار اطلاعیه‌ای درباره احتمال عملیات خرابکاری گروهک تروریستی داعش در آستانه سال نو میلادی در مناطق شلوغ این کشور، به ویژه در آنکارا و استانبول هشدار داد.

در این اطلاعیه آمده، گزارش‌های اطلاعاتی نشان می‌دهد این سازمان تروریستی در حال برنامه‌ریزی حملات همزمان با خودروهای بمب‌گذاری شده در مناطق پرجمعیت در چند روز آینده است.

در این اطلاعیه تأکید شده مکان‌های شلوغ مانند مراکز خرید و بازارهای عمومی به ویژه اهداف احتمالی هستند و درخواست شده تا اقدامات امنیتی به بالاترین سطح افزایش یابد.

در بخش دیگری از این اطلاعیه روش‌های حمله بالقوه داعش به شکل حمله مسلحانه و یا انتحاری، حمله پهپادی، حمله با خودروی بمب‌گذاری شده و یا حمله با خودرو به سمت جمعیت اعلام شده است.

